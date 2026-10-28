Ивлин Уо - сатирикът, който ни "върна" в Брайдсхед“

В началото на „Завръщане в Брайдсхед“ един забравен адрес връща капитан Чарлз Райдър към приятелствата, любовта и загубите от младостта му. Този свят на замъци, католически ритуали и залязваща аристокрация е създаден от Ивлин Уо, роден на 28 октомври 1903 г. в Хампстед, Лондон.

Уо израства в семейство, близко до издателския бизнес. Баща му Артър Уо ръководи Chapman & Hall, а по-големият му брат Алек също избира литературата. Ивлин учи в колежа Лансинг, след което постъпва в „Хъртфорд“ на Оксфордския университет. Напуска през 1924 г., без да завърши история.

Сатирикът, който превръща обществото в роман

Първият му роман, „Залез и падение“, излиза през 1928 г. и използва черен хумор, за да осмее английската образователна система, снобизма и обществените йерархии. Следват „Безплодни тела“ през 1930 г., „Черна пакост“ през 1932 г. и „Шепа прах“ през 1934 г.

Личният му живот също претърпява рязък обрат. След разпадането на първия му брак през 1930 г. Уо приема римокатолицизма. Вярата постепенно се превръща в централен мотив в неговите книги, но не заличава сатиричния му поглед към привилегиите, лицемерието и човешката слабост.

„Нямате представа колко по-неприятен бих бил, ако не бях католик. Без свръхестествена помощ едва ли бих бил човек“, казва Во за ролята на религията в живота му.

„Завръщане в Брайдсхед“ и изгубеният свят

Най-известният му роман излиза през 1945 г. и разказва за Чарлз Райдър – художник, който си спомня за годините си в Оксфорд, за близостта със Себастиан Флайт и за отношенията си със семейство Марчмейн. Историята съчетава любов, религиозно търсене и усещане за изчезването на един обществен ред.

Уо пише книгата през 1944 г., докато е свързан с британската армия. Първоначално романът е възприеман като по-сантиментален и по-религиозен от ранните му сатири, но именно съчетанието между носталгия, ирония и католическа тематика го превръща в трайна част от английската литература. Университетът в Лестър определя произведението като най-известния роман на Уо.

През 1981 г. „Завръщане в Брайдсхед“ получава телевизионна адаптация в 11 епизода на Granada Television. Сериалът с Джеръми Айрънс като Чарлз Райдър и Антъни Андрюс като Себастиан Флайт превръща историята в културен феномен и връща името на Уо към ново поколение зрители.

Последните книги

Уо използва военния си опит и в трилогията „Меч на честта“, публикувана между 1952 и 1961 г. В нея са включени „Мъже под оръжие“, „Офицери и джентълмени“ и „Безусловна капитулация“.

Писателят умира на 10 април 1966 г. в дома си в Комб Флори, Съмърсет. Последната му публикувана книга е „Малко познание“ от 1964 г. – първи том от планирана автобиография, която той не успява да завърши.

Днес името му остава свързано най-вече със „Завръщане в Брайдсхед“, но литературното наследство на Ивелин Уо е по-широко: от безмилостната сатира на младостта му до зрелите романи за войната, вярата и невъзможността миналото да бъде върнато.

Източници: theguardian.com, washingtonpost.com