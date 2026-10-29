Питър Грийн – човекът зад първия Fleetwood Mac

Преди Fleetwood Mac да се превърне в групата от ерата на „Rumours“, името ѝ е неразделно от едно лице – Питър Грийн. Той е китаристът, певецът и авторът на песни, който създава ранния звук на състава, а кариерата му показва колко бързо славата може да се окаже непосилна за човека зад нея.

Питър Алън Грийн е роден на 29 октомври 1946 г. в лондонския квартал Бетнал Грийн. Започва да свири на китара на 10 години, а първите му музикални влияния са скифълът, рокендролът и блусът на Мъди Уотърс и Би Би Кинг. През 1966 г. получава мястото на Ерик Клептън като водещ китарист на John Mayall & the Bluesbreakers. Именно там среща барабаниста Мик Флийтууд и басиста Джон Макви.

Три години, които променят Fleetwood Mac

През 1967 г. Грийн основава Fleetwood Mac заедно с Флийтууд. Към тях се присъединяват китаристът Джеръми Спенсър и по-късно Джон Макви, чиито фамилии дават името на групата. Дебютният албум Fleetwood Mac излиза през февруари 1968 г., достига четвърто място в британската класация и остава там 37 седмици.

За по-малко от три години Грийн написва серия песни, които се превръщат в основа на ранния репертоар на групата. Сред тях са Black Magic Woman, Albatross, Man of the World, Oh Well и The Green Manalishi. Albatross оглавява британската класация, а Man of the World достига второ място. Black Magic Woman по-късно получава нов живот чрез версията на Сантана.

Музиката му е едновременно сдържана и напрегната. В Albatross китарата звучи почти като далечен прибой, докато в The Green Manalishi се появява мрачен и натрапчив мотив. Би Би Кинг определя Грийн като „единствения китарист, който ме кара да настръхна“ – оценка, която обобщава влиянието му върху поколението британски блус музиканти.

Напускането и дългото оттегляне

Грийн напуска Fleetwood Mac през май 1970 г., когато групата вече се утвърждава като международна сила. Според The Guardian той е бил измъчван от тревожност, проблеми с психичното здраве и усещане за вина заради нарастващите приходи на групата. Песента The Green Manalishi е свързана именно с тревогите му около парите.

След оттеглянето си Грийн прекарва години в изолация и лечение. Sky News съобщава, че по-късно му е поставена диагноза шизофрения и че е бил лекуван в психиатрични болници. Периодът съвпада с възхода на различен състав на Fleetwood Mac, който по-късно ще постигне огромен успех с по-поп звучене.

Завръщане към музиката

В края на 70-те и през 80-те години Грийн постепенно се връща към записите. През 1997 г. основава Peter Green Splinter Group, с който издава осем албума до 2003 г. През 2009 г. създава проекта Peter Green and Friends и отново се появява на сцена.

През 1998 г. е приет в Залата на славата на рокендрола заедно с Fleetwood Mac. Умира на 25 юли 2020 г. на 73 години, но оставя след себе си каталог, който свързва лондонския блус от 60-те с по-късната история на рок музиката. Най-важното в него не е количеството, а плътността на онези три години, в които Питър Грийн превръща една нова група в име, което светът няма да забрави.

Източници: theguardian.com, news.sky.com, scotsman.com