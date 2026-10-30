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Самара Джой издаде първия си концертен албум

Самара Джой издаде първия си концертен албум

30 Октомври, 2026 16:00 417 0

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6-кратната носителка на „Грами“ идва за първия си бутиков концерт в София на 8 ноември

Самара Джой издаде първия си концертен албум - 1
Photo Credit: Ricky Horne Jr.
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

На 23 октомври излезе първият концертен албум на Самара Джой Live At The Blue Note L.A. Една от най-младите и ярки звезди на световната джаз сцена идва за първия си концерт в София на 8 ноември 2026 г., в зала 3 на НДК.

Live At The Blue Note L.A., е миниалбум с пет композиции, който за първи път пренася блясъка на прочутите ѝ изпълнения на живо отвъд сцената.

Записан през април 2026г. по време на разпродадените ѝ концерти в джаз клуба Blue Note в Лос Анджелис, Live At The Blue Note L.A. представя Самара и нейния шестчленен бенд в интимната атмосфера на клуба. Мощният ѝ глас изпълва целия миниалбум, съхранявайки енергията и непосредственото усещане от срещата с нея на живо.

Във всичките пет композиции безупречното ѝ вокално майсторство се допълва от опитните музиканти, които я съпровождат на турне, а силната връзка помежду им се усеща във всяко изпълнение.

По-рано тази година Джой направи дългоочаквания си дебют в легендарната лондонска зала „Роял Албърт Хол“, но именно изпълнението ѝ в джаз клуба Blue Note в Лос Анджелис е запечатано в запис.

Музикалното чудо Самара Джой - изпълнителят, които приобщава новото поколение към джаза, продължава да трупа престижни отличия в кариерата си. Последният ѝ студиен албум, Portrait, ѝ донесе през 2026г. шеста награда „Грами“- за най-добър джаз вокален албум, и отбеляза поредна стъпка в развитието ѝ като вокалист, автор на текстове и ръководител на музикален състав.

Критиците неизменно я поставят редом до Ела Фицджералд и Сара Вон. Музиката ѝ черпи пряко от творчеството на предишните поколения, но кариерата ѝ е несъмнено част от съвремието. Записите ѝ достигат до публиката чрез стрийминг платформите, концертите ѝ привличат възторжени почитатели, а нарастващата ѝ международна популярност запознава с традиционното джаз пеене и хора, които досега не са се докосвали до жанра.

Всяка среща със Самара Джой e дълбоко преживяване. Такова ще бъде и концертът ѝ на 8 ноември 2026г, в зала 3 на НДК.

Оля АЛ-АХМЕД

Photo Credit: Ricky Horne Jr.


София / България
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