Концертът, който Филип Глас написа заради Денис Ръсел Дейвис, прозвуча в София

Няма много диригенти, които могат да кажат: „Бях там, когато това произведение се роди.“ Денис Ръсел Дейвис е един от тях.



На 29 октомври Софийската филхармония представи една необичайна, емоционална среща. На сцената на зала „България“ застанаха Денис Ръсел Дейвис – диригентът, чието име е неразривно свързано с творчеството на Филип Глас, а солист беше австрийският цигулар Бенямин Херцл.

Малцина знаят историята зад Първия концерт за цигулка на Филип Глас. В продължение на години Денис Ръсел Дейвис убеждава композитора, че е време да напише голям концерт за цигулка. Глас дълго се колебае, но накрая приема предизвикателството. Така през 1987 г. се ражда произведение, което днес е сред най-изпълняваните съвременни концерти за цигулка в света.

Почти четири десетилетия по-късно именно Денис Ръсел Дейвис пристига в София, за да дирижира творбата, чиято история започва с неговото убеждение и вяра в нейното създаване. Малко диригенти могат да разкажат тази музика толкова отвътре.

Солист ще бъде Бенямин Херцл – един от най-интересните представители на младото поколение австрийски цигулари, който впечатлява с интелигентен прочит и изключителна чувствителност към съвременния репертоар.

Във втората част на вечерта Софийската филхармония изпълни Шестата симфония на Антон Брукнер. Това е произведение, което разкрива друг свят. Ако при Глас музиката се движи с пулс, който постепенно увлича слушателя, при Брукнер звукът се разгръща като величествена архитектура, изградена с търпение и простор.

Това бе концерт за ценителите на симфоничната музика. Но не само.

Ако никога не сте слушали симфоничен концерт, това определено беше една от най-добрите вечери, с които бихте могли да започнете.



Музиката на Филип Глас е непосредствена, въздействаща и достъпна, а срещата с Денис Ръсел Дейвис превръща изпълнението в рядка възможност да бъде чута творбата от човека, който стои в самото начало на нейната история.

Снимка: Софийска филхармония

Денис Ръсел Дейвис

Денис Ръсел Дейвис (1944) е сред най-авторитетните американски диригенти с международна кариера, обхващаща водещи оперни театри и симфонични оркестри в Европа, САЩ и Азия.

Заемал е постовете генерален музикален директор на Щутгартската държавна опера и Операта в Бон, главен диригент на Виенския радиосимфоничен оркестър, Базелския симфоничен оркестър и оркестър „Брукнер“ в Линц. Бил е артистичен директор и главен диригент на Филхармонията в Бърно и главен диригент на Симфоничния оркестър на MDR в Лайпциг.

Гостувал е на Берлинската филхармония, Концертгебау оркестър, Гевандхаус оркестър и водещи американски оркестри. Дирижирал е над 140 нови оперни продукции, включително на сцените на Метрополитън опера и фестивалите в Байройт и Залцбург.

Особено известен е с приноса си към съвременната музика и дългогодишното сътрудничество с композитори като Филип Глас, Джон Кейдж, Лучано Берио и Арво Пярт. Дискографията му включва интегрални записи на симфониите на Брукнер, Хайдн, Онегер и Филип Глас.

Член е на Американската академия за изкуства и науки и носител на най-високите държавни отличия от Германия, Австрия и Франция.

Снимка: Софийска филхармония

Бенямин Херцл

Роден през 1994 г. в Залцбург, Бенямин Херцл е сред изявените австрийски цигулари от своето поколение. Отличава се с виртуозна техника, музикална чувствителност и разнообразен репертоар.

Учи в университетите „Моцартеум“ в Залцбург и за музика и сценични изкуства във Виена, както и при световноизвестни цигулари като Кристиан Тецлаф, Юлиан Рахлин и Пиер Амоял. Лауреат е на Международния конкурс „Йоханес Брамс“ и носител на наградата „Моцарт“, учредена от Вадим Репин.

Изнася концерти в престижни зали като Музикферайн и Концертхаус във Виена, Берлинската филхармония и Голямата фестивална зала в Залцбург. Работи с оркестри като Немския симфоничен оркестър в Берлин, Шведския камерен оркестър и оркестър „Тонкюнстлер“ от Долна Австрия. Активен камерен музикант, той си партнира с изтъкнати изпълнители и гостува на международни фестивали.

Сред записите му се откроява Концертът за цигулка на Курт Вайл със Шведския камерен оркестър под диригентството на Х. К. Грубер, издаден от BIS Records през 2025 г.

Основател и артистичен директор е на фестивала „Concerti Corti“ в Залцбург.

Оля Ал-Ахмед