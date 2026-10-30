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„Сам вкъщи“ на голям екран със симфоничен оркестър на живо (ВИДЕО)

„Сам вкъщи“ на голям екран със симфоничен оркестър на живо (ВИДЕО)

30 Октомври, 2026 23:30 500 3

  • „сам вкъщи“-
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  • симфоничен оркестър-
  • на живо-
  • зала 1-
  • ндк-
  • джон уилямс-
  • детския хор „таласъмчета“-
  • голям симфоничен оркестър

На 26 декември 2026г., най-обичаната семейна комедия ще бъде показана на голям екран в Зала 1 на НДК, а номинираната за „Оскар“ музика на Джон Уилямс ще прозвучи на живо в изпълнение на детския хор „Таласъмчета“ и голям симфоничен оркестър

„Сам вкъщи“ на голям екран със симфоничен оркестър на живо (ВИДЕО) - 1
Снимки: BG Sound Stage Management
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

Каква е Коледа, ако не си гледал „Сам вкъщи“? Този път обаче няма да го гледаме на дивана у дома. На втория ден от Коледа, 26 декември 2026г., най-обичаната семейна комедия ще бъде показана на голям екран в Зала 1 на НДК, а номинираната за „Оскар“ музика на Джон Уилямс ще прозвучи на живо в изпълнение на детския хор „Таласъмчета“ и голям симфоничен оркестър.

Световният кино-концертен феномен, разпродал зали като Royal Albert Hall в Лондон и O2 Universum в Прага, идва за първи път в София по покана на BG Sound Stage.

ВЕЧНАТА КОЛЕДНА МАГИЯ, ПРЕРОДЕНА НА ЖИВО


Home Alone in Concert“ е грандиозен визуален и звуков шедьовър, който съчетава вечния хумор на филма от 1990 г. с мощта и елегантността на живата симфонична музика.

Ще гледаме целия филм на гигантски екран, докато виртуозните музиканти вдъхват живот на всеки комичен момент. От шеметните бели на Кевин с „Мокрите бандити“ до превърналите се в световни коледни химни Somewhere in My Memory и Star of Bethlehem - очаква ни изживяване, което ще ни накарат отново да се посмеем.

Именно това съчетание на хумор и топлота превръща „Сам вкъщи“ в коледна традиция за различни поколения. Кино-концертът е покана както към онези, които знаят репликите наизуст, така и към децата, които тепърва ще открият приключенията на Кевин.

ГЕНИЯТ ЗАД МЕЛОДИИТЕ: JOHN WILLIAMS


На сцената в София ще оживее музиката на носителя на 5 награди „Оскар“ и над 50 номинации - John Williams (създател на вечните теми за Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones и Jurassic Park). Неговият саундтрак за „Сам вкъщи“ носи от десетилетия веселото настроение около Коледа и буквално се е превърнал в символ на празничния дух по целия свят.

Вземете семейството си, поканете приятели и всички, които искат да се посмеят – на 26 декември 2026г, в зала 1 на НДК.

Оля Ал-Ахмед


София / България
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