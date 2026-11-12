12 ноември 1902 г. Енрико Карузо записва първия рекорд в музикалната индустрия

Пред големия звукосъбирателен рог на ранния грамофон Енрико Карузо изпява „Vesti la giubba“ – арията на клоуна Канио от операта „Палячи“ на Руджеро Леонкавало. Така през 1902 г. гласът на италианския тенор поставя начало на ерата на милионните звукозаписи.

Guinness World Records определя записа като първия в историята, продаден в над 1 млн. копия. Според справочника той е записан през ноември 1902 г. и е издаден от Gramophone & Typewriter Company.

Арията, която излиза извън оперния театър

„Vesti la giubba“ звучи в края на първо действие на „Палячи“. В нея Канио трябва да се върне на сцената и да играе ролята на весел клоун, въпреки че личната му трагедия току-що се е разкрила. Карузо превръща тази сцена в едно от най-разпознаваемите изпълнения в историята на операта.

Технологията по това време е далеч от днешните студийни записи. Няма електрически микрофони и усилватели. Певецът трябва да насочи гласа си към метален рог, който предава звуковите трептения към мембрана и игла. Именно тази механична система записва изпълнението върху плочата.

Първата версия на арията е направена в Италия през 1902 г., а Карузо я записва отново през 1904 и 1907 г. Именно това поражда и уточнението, че изразът „първият милионен запис“ се отнася до песента и нейните последователни издания, а не непременно до една-единствена плоча.

Историческата слава идва с уточнение

Библиотеката на Конгреса на САЩ посочва, че записът на Карузо за Gramophone е продаден в над 1 млн. копия по света, а по-късните издания за Victor и RCA носят още милиони продажби. В същия контекст Марк Карузо определя изпълнението като запис, който „ще определи посоката, в която ще се развива звукозаписът, и начина, по който се купуват плочи“.

Някои източници обаче свързват конкретното достигане на границата от 1 млн. с версията от 1904 г. Изследване на Кеймбриджкия университет отбелязва, че няма надеждно установена дата, на която е продадено милионното копие. Данните от американски фирмени регистри показват само няколко хиляди продадени екземпляра от отделни записи на Карузо през 1904 г., което прави ранната статистика трудно проверима.

Това не променя мястото на Карузо в историята на музиката. Роденият в Неапол тенор, който дебютира в Метрополитън опера през 1903 г., е първата голяма оперна звезда, достигнала до световна публика чрез грамофона. Гласът му вече не зависи само от залата и живото изпълнение – той може да бъде притежаван, възпроизвеждан и слушан от милиони хора.

Източници: content.time.com, cadenaser.com, lagazzettaitaliana.com