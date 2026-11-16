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Легендарният Ерик Клептън пристига за първи концерт в България
  Тема: Известни личности

Легендарният Ерик Клептън пристига за първи концерт в България

16 Ноември, 2026 12:58 777 12

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  • рок музика

Легендарният китарист ще свири в София на 7 май 2027 г.

Легендарният Ерик Клептън пристига за първи концерт в България - 1
Снимка: Fest Team
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ерик Клептън ще изнесе първия си концерт в България на 7 май 2027 г. Легендарният китарист ще свири в Арена 8888 София по покана на Fest Team.

Предварителната продажба за членовете на фен клуба на Клептън започва на 18 ноември в 11:00 ч. Ден по-късно, на 19 ноември в 12:00 ч., започва продажбата за членовете на Fest Club. Общата продажба стартира на 20 ноември в 12:00 ч. в мрежата на ticketstation.bg. Цените започват от 99 евро.

Концертът в България е включен в европейската програма на Ерик Клептън за 2027 г. След София музикантът ще излезе на сцената в Бирмингам на 17 май, а на 20, 21, 23 и 24 май ще има четири концерта в лондонската Royal Albert Hall.

Клептън досега не е изнасял концерт в България. Предстоящото участие ще бъде част от кариерата му, която продължава повече от шест десетилетия и включва работа с групите The Yardbirds и Cream, както и успешна солова кариера.

На 20 ноември излиза The Road to Escondido: Enhanced Edition - разширено издание по повод 20-годишнината на съвместния албум на Клептън с Джей Джей Кейл. Оригиналният запис е от 2006 г., а новата версия добавя три неиздавани песни от тогавашните сесии: Wrong No More, I Got To Find My Baby и Roll On.

В изданието са включени и три концертни записа от Live in San Diego - Who Am I Telling You?, Anyway The Wind Blows и Don’t Cry Sister. Албумът ще бъде издаден на двоен компактдиск.

На 4 декември ще излезе и ремастерирана и разширена версия на Riding with the King - съвместния албум на Ерик Клептън и Би Би Кинг. Изданието ще отбележи 100-годишнината от рождението на Би Би Кинг и ще бъде предложено като двоен колекционерски винил.

Ерик Клептън е единственият музикант, приет три пъти в Залата на славата на рокендрола - като член на The Yardbirds, като член на Cream и като солов артист. Той е носител на 17 награди „Грами“.

Сред най-разпознаваемите му песни са Layla, Wonderful Tonight и Tears in Heaven, както и неговите версии на Cocaine и After Midnight на Джей Джей Кейл. The Road to Escondido печели „Грами“ за най-добър съвременен блус албум през 2008 г.


София / България
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