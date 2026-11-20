Под улиците на съвременен Рим отново се вижда място, в което преди близо две хилядолетия са се съхранявали книги, документи и правни текстове. Западната библиотека на Форума на Траян, традиционно свързвана с библиотеката „Улпия“, беше отворена за посетители на 16 ноември след 18 месеца реставрационни работи.

Залата се намира под сегашното улично ниво и дълго време е използвана като склад. Сега тя е превърната в постоянно музейно пространство в рамките на системата „Музеи в общината“ на Рим. Проектът е реализиран с инвестиция от 1 755 000 евро по програмата „Капут мунди“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост на Италия.

Около 10 000 тома край Колоната на Траян

Форумът на Траян е открит през 112 г. при император Траян. Двете библиотеки са били разположени от двете страни на Колоната на Траян, а колекцията им вероятно е била разделена на гръцки и латински текстове.

Западната зала традиционно се определя като пространството за гръцки произведения, докато източната вероятно е съхранявала латински текстове. Според археологическата реконструкция стените са имали 36 ниши, в които са били поставяни шкафове за свитъци и книги. Капацитетът на залата се оценява на около 10 000 тома.

„Това е още една част от огромната работа по програмата „Капут мунди“. Важен фрагмент от нашия град става достъпен за първи път“, заяви кметът на Рим Роберто Гуалтиери при откриването.

Същевременно градските археолози уточняват, че идентифицирането на залата като библиотека е традиционно, но функциите на тези пространства се обсъждат и в съвременните изследвания. Античните източници свързват библиотеката „Улпия“ не само с литературни произведения, но и със съхранението на официални документи, едикти и правни материали.

Пътека над археологическите останки

Посетителите преминават по повдигната и обратима пътека, която позволява да се видят запазените структури, без да се засягат археологическите останки. В залата са изложени голям капител от пилоните на входния портик, мраморни елементи от нишите и други фрагменти от Форума на Траян.

Сред акцентите е част от античната настилка, изработена от различни видове мрамор, включително бял мрамор от Луни, зелен камък, гранит и жълт фригийски мрамор. Видеомапинг проследява промените в района от римската епоха през Средновековието и Ренесанса до модерното градско развитие.

Библиотеката се посещава от петък до неделя. Групите са до 20 души, а входовете са през 40 минути между 9:20 и 15:20 часа. Редовният билет струва 7 евро, а намаленият — 5 евро. Посещението на библиотеката не включва отделния билет за археологическата зона на Императорските форуми.

Източници: roma.repubblica.it, agi.it, ansa.it