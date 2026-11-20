В продължение на десетилетия каменни блокове, вградени в къщи, плевни и сухи зидове край хърватското селище Дицмо, изглеждали като обикновен строителен материал. Днес археолозите ги свързват с изгубена римска триумфална арка, издигната в чест на император Траян преди около 1900 години.

Откритието привлече допълнително внимание заради визуалната прилика между реконструкцията на древния монумент и проекта на Доналд Тръмп за нова триумфална арка във Вашингтон. И в двата случая става дума за масивна арка с богата декоративна програма и символи на властта. Сходството обаче е само визуално и няма данни за историческа връзка между двете съоръжения.

Арката на кръстопът край Дицмо

Археологическият обект се намира в местността Вратница, където през римската епоха са се пресичали две важни пътни артерии в Далмация. Едната е свързвала Салона, административен център на провинцията, с Еквум, а другата е водела към военните центрове Андетриум и Тилурий.

Именно на това място според изследователите е стояла арката. В римско време селището е било известно като Децимин, откъдето произлиза и днешното име Дицмо.

Пенсионираният архитект Божо Кокан е събирал фрагментите от земите на семейството си почти половин век. От района са описани повече от 1000 обработени части от бял варовик. Първоначално учените предполагали, че те може да са принадлежали на храм, но формата на елементите, украсата и частите от монументален надпис насочили към самостоятелна триумфална арка.

Надписите съдържат титлите „Император“ и „Германик“, а стилът на буквите съответства на периода на управлението на Траян, продължило от 98 до 117 г. сл. Хр. Научен анализ на находките е публикуван през 2024 г. от Никола Цесарик, Дражен Маршич и Божо Кокан.

Орел, богиня на победата и монета на Диоклециан

Новите разкопки са донесли значително повече материали от предходния сезон. Сред тях са фрагменти от пиластри, фигури на ероси, изображения на Виктория и части от крило и нокът на имперски орел.

„Имаме отлични резултати, а находките многократно надминаха миналогодишните“, заяви ръководителят на проучването Дражен Маршич пред Хърватската радио-телевизия.

На около 100 метра от арката археолозите са открили останки от друга римска сграда. Там са намерени керамика, части от покривни керемиди и монета от времето на император Диоклециан. Според Маршич сградата е от края на III или началото на IV век.

Сходството с монумента на Тръмп

Планираната арка във Вашингтон трябва да бъде висока 250 фута, или около 76 метра, и да се издига между Мемориала на Линкълн и Националното гробище „Арлингтън“. Представените проекти показват бяла конструкция със златни орли и крилата фигура, напомняща Статуята на свободата.

Проектът на Тръмп е вдъхновен от класическата традиция на триумфалните арки, сред които е и Арката на Тит в Рим. Затова паралелът с открития в Хърватия монумент идва от общия език на имперската архитектура: внушителен размер, символи на победата и публично демонстриране на властта.

Проучванията във Вратница продължават. Археолозите се опитват да установят първоначалното място на отделните фрагменти и да уточнят размерите и вида на арката.

Източници: magazin.hrt.hr, arkeonews.net, kpbs.org