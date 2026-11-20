Късометражният български филм „Червеният канал“, с който Юлиан Костов дебютира като режисьор, вече е достъпен в стрийминг платформата HBO Max. Заглавието е включено в колекцията „Български продукции“, която съдържа над 60 игрални и документални филма, късометражни продукции, сериали и концерти.

Филмът разказва историята на Виктор – млад мъж, въвлечен в трафик на хора. Той получава задача да предаде момиче на трафикантите, но неочаквано се влюбва в нея. Това го кара да постави под съмнение средата, в която живее, и собствените си убеждения.

Пред героя остава изборът дали да остане лоялен към престъпния свят, или да потърси начин да промени съдбата и на двамата. Така личната история се развива на фона на тема, свързана с трафика на хора и последствията от въвличането в престъпна среда.

В актьорския състав са Марин Рангелов, Нели Таукчи, Гйър Томасен и Георги Арабаджийски. Сценарият е написан от Калоян Минев и Юлиан Костов, оператор е Младен Минев, а музиката е на Марио Григоров.

„Червеният канал“ е продукция на New Side Productions с продуцент Калоян Минев и Hexagon Films с продуцент Радостин Радев. Копродуценти са Hatch Pictures, Jupiter Lights Pictures и Transformers, представени от Марин Рангелов, Младен Минев и Юлиан Костов.

От актьорството към режисурата

Юлиан Костов е познат на международната публика с участието си в третия сезон на сериала „Белият лотос“. През 2026 г. той става вторият български актьор, номиниран за награда на американската Гилдия на филмовите и телевизионните актьори за ролята си в продукцията.

Актьорът участва още в сериала „Сянка и кост“, а в „Отряд чудовища“ озвучава няколко персонажа, сред които Сергей и Алексий. Той е основател на продуцентската компания JupiterLights Media и съосновател на Five Oceans заедно с Мария Бакалова.

Българската публика го познава и като водещ на куиз предаването "The Floor".

Като продуцент и актьор Костов стои зад филма „Триумф“, който представи България в надпреварата за наградите „Оскар“ през 2025 г. През 2023 г. той беше включен в инициативата European Young Leaders заради приноса си към европейската култура.

„Българинът, независимо в каква професия и сфера е, може да се реализира световно от България, не е нужно да живее в Лондон или Ню Йорк“, казва Юлиан Костов.