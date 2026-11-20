Deep Purple отложи концертите си в Южна Америка и Мексико, планирани за края на 2026 г., докато вокалистът Иън Гилън се възстановява след медицински проблем. Решението разширява прекъсването на турнето, което започна след спешната му медицинска помощ в Германия.

81-годишният певец се е нуждаел от лечение в болница в Лайпциг непосредствено преди планираното участие на групата в града на 31 октомври. След това бяха отложени и останалите дати от европейската и британската част на турнето.

В послание до феновете Иън Гилън обяснява, че решението е взето след консултация с медицинския му екип и ръководството на групата.

„За съжаление, тези отлагания трябва да обхванат и концертите в Южна Америка и Мексико, които имахме планирани за тази година“, казва Гилън.

По думите му медицински специалисти са предупредили, че продължаването на концертите крие сериозни рискове. Вокалистът първоначално се е надявал да довърши турнето, но впоследствие е решил да се оттегли от сцената, за да се съсредоточи върху лечението и възстановяването.

Иън Гилън съобщи още, че е претърпял медицинска процедура, която е преминала успешно. Точният характер на здравословния проблем не е публично разкрит.

Вокалистът очаква да се върне към концертите в началото на следващата година. Той посочва, че е получил уверение от екипа на Deep Purple, че пренасрочените дати ще бъдат обявени скоро.

„Очаквам да се върна на пътя в началото на следващата година“, заяви фронтменът и благодари на феновете за разбирането.

Отлагането засяга както европейските и британските концерти, така и планираните участия в Южна Америка и Мексико. Сред отменените за тази година ангажименти са концерти в държави от Латинска Америка, където групата трябваше да продължи световното си турне.

Освен Иън Гилън в настоящия състав на Deep Purple са басистът Роджър Глоувър, барабанистът Иън Пейс, клавиристът Дон Еъри и китаристът Саймън Макбрайд.

Deep Purple е създадена през 1968 г. в Хартфорд, Англия. Групата е известна с песни като „Smoke on the Water“ и „Highway Star“, а Иън Гилън се присъединява към нея през 1969 г.

През лятото групата привлече внимание и с рядка среща с основателя си Ричи Блекмор, който се появи на сцената с бившите си колеги в Ню Йорк за изпълнение на „Smoke on the Water“.