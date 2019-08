Едно неочаквано, но триумфално завръщане (ВИДЕО)

Група "Слипнот" оглави класацията Топ 200 на "Билборд" за албуми с "We Are Not Your Kind", съобщи сайтът на изданието.

Това е третият албум на групата, оглавявал класацията Топ 200 и първият хард рок албум начело от 7 октомври 2017 г., когато първото място зае "Concrete and Gold" на "Фу Файтърс".

На второ място в класацията на "Билборд" за албуми е Рик Рос с "Port of Miami 2". Това е неговият най-добре представящ се албум от повече от пет години - откакто "Mastermind" зае първото място през 2014 г.

Рапърът Трипи Ред зае третото място с "!".

"When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" на Били Айлиш отстъпи с една позиция на четвърто място. Следват още два албума, оглавявали класацията Топ 200 на "Билборд" - "No. 6 Collaborations Project" на Ед Шийран и "Indigo" на Крис Браун.

