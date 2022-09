Брад Пит за пръв път показа скулптурите си (СНИМКИ)

В първата в историята на актьора публична изложба на изкуство, Брад Пит представи свои скулптури в музей на изкуството край езеро във Финландия, съобщиха от галерията, пише БГНЕС.



Намиращ се в третия по големина финландски град Тампере, американската звезда, който е до голяма степен самоук, за първи път представя скулптурите си пред публика, съобщиха от музея за изкуство „Сара Хилден“.



Скулптурите на Пит бяха представени от самия актьор в събота като част от по-голяма изложба на британския художник Томас Хаусаго, заедно с керамична серия на австралийския алтернативен рокер Ник Кейв.





"За мен и Ник това е нов свят и първото ни влизане в него. Просто се чувствам правилно", каза Пит пред финландската телевизия Yle на церемонията по откриването.



Творбите на Пит включват гипсово пано, "изобразяващо престрелка", и серия силиконови скулптури във формата на къща.



"За мен това е въпрос на саморефлексия. Става дума за това къде съм сбъркал във взаимоотношенията си, къде съм сгрешил", каза Пит на откриването.

