Писмо на Нийл Тенант от "Пет шоп бойс" бе открито в стара плоча

Собственик на музикален магазин в Олтрингъм откри в стара плоча писмо, написано от Нийл Тенант от дуета "Пет шоп бойс", предава БТА, позовавайки се на Би Би Си.

С писмото музикантът благодари на радио водещата Джанис Лонг за това, че е пуснала дебютния сингъл на групата през 1984 г. То е било пъхнато в обложката на сингъла "West End Girls", купен заедно с няколко други от собственика на магазина Тревър Морис на търг. Той се свързал с аукционната къща, за да ги предупреди за грешката, а оттам му отговорили: "Каква страхотна находка за Вас!".

Писмото е написано на машина с дата 12 април 1984 г. - три дена след издаването на "West End Girls". Тогава Тенант още работи като журналист в сп. "Смаш хитс". Той благодари на Лонг за подкрепата и ѝ разказва за "Пет шоп бойс".

"Запознах се с диско продуцента Боби "О" в Ню Йорк миналото лято, когато работех по материал за "Полис"", пише 29-годишният тогава Тенант.

"Пуснах на Боби касета с песните, които аз и Крис Лоу бяхме написали, и той веднага предложи да работим с него. Вече сме записали половин албум и съвсем скоро ще се върнем в Ню Йорк, за да го завършим. Надявам се да Ви хареса 12-инчовата плоча, която съм приложил, и благодаря, че в четвъртък пуснахте "West End Girls". Що се отнася до мен, сега ти си почетно Пет шоп момиче!", пише Тенант.

Откритието е значимо, защото тази ранна версия на "West End Girls" е фалстарт за "Пет шоп бойс". След като песента се задържа на 133-то място в британските класации, дуото е изоставено от звукозаписната си компания "Епик". Песента става популярна в европейски клубове и от тях проявява интерес звукозаписната компания "Парлофон". Там я презаписват с нов текст и друг продуцент - Стивън Хейг. Преработената версия става номер едно в САЩ и Великобритания през 1986 г. Това е първият от поредица хитове на "Пет шоп бойс", като "Rent", "Left To My Own Devices", "It's A Sin", "Being Boring".

През 2020 г. в. "Гардиън" нарича "West End Girls" най-големия хит на 80-те години на миналия век.