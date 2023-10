Изчезна скулптура на Роден за 3 млн. паунда от музея в Глазгоу

Статуя на френския скулптор Огюст Роден, част от известната му група "Буржоа от Кале", в момента не може да бъде открита в художествените колекции на Глазгоу, съобщиха от музея.

Гипсовата скулптура, закупена от музеите в Глазгоу от художника през 1901 г., е била изложена в парка Келвингроув от 25 юни до 30 септември 1949 г., според Glasgow Life, организацията, която отговаря за много от културните обекти в шотландския град. Но оттогава изглежда е изгубена, съобщи „Гардиън“.

Според Comité Rodin, който поддържа каталог на творбите на художника по света, двуметровата скулптура представлява Жан д'Аир, една от фигурите в групата от Кале.

Glasgow museum says its £3m Auguste Rodin sculpture is missing https://t.co/rt7ngByoHo

Директорът му Жером льо Блей заяви, че изчезването е "достойно за съжаление, но трябва да се разглежда в контекста на времето", тъй като през 40-те години на ХХ век гипсовите творби не са предизвиквали голям интерес. По негова оценка стойността на творбата днес би била около 3,5 млн. евро.

Бронзовите статуи на шестимата буржоа на Кале, посветени на жертвите на местните високопоставени личности по време на обсадата на северния френски град от английските войски по време на Стогодишната война, са поръчани от общината и открити през 1895 г. По света съществуват многобройни бронзови и гипсови версии на статуята, пише БТА.

The National

Auguste Rodin sculpture among works missing from Glasgow museums

By Sarah Hilley

10/16/2023https://t.co/5Z7qhdet7T pic.twitter.com/y1V41M2vm9