Почина джаз легендата Куинси Джоунс

Легендарният музикант, композитор и продуцент Куинси Джоунс, работил с всички големи имена в музиката - от Франк Синатра до Майкъл Джексън, почина на 91-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Публицистът на Джоунс, Арнолд Робинсън, съобщи, че той е починал в неделя вечерта в дома си в Бел Еър, Лос Анджелис, заобиколен от семейството си.

Quincy Jones, who distinguished himself over the course of a 70-year career in music as an artist, bandleader, composer, arranger and producer, has died. He was 91.



