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Сашо Роман се появи изненадващо в "Гласът на България" (ВИДЕО)

Сашо Роман се появи изненадващо в "Гласът на България" (ВИДЕО)

5 Октомври, 2026 13:31 332 1

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Фолк легендата подкрепи един от любимите си ученици в опита му да впечатли звездното жури

Сашо Роман се появи изненадващо в "Гласът на България" (ВИДЕО) - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жива легенда на поп фолка направи изненадваща поява в новия сезон на "Гласът на България". След като в музикалното шоу вече дойде трубадурът Веселин Маринов, за да подкрепи младата си беквокалистка Емили, примерът му сега последва и още един майстор на любовните балади.

Сашо Роман се появи зад кулисите на предаването, за да удари рамо на свое протеже. 72-годишната попфолк икона беше заложил на класическа визия за рядката си телевизионна поява - той беше облечен в елегантно черно сако и модерни тъмни очила, които не свали дори за миг пред камерите.

Причината за присъствието му в "Гласът на България" се оказа участието на негов любим ученик. 44-годишният Данчо Методиев сам призна, че дължи много на своя ментор, когото нарече "приятел и почти баща". Сашо Роман разпознал таланта му в махалата и му подал ръка, за да го научи да си изкарва прехраната с впечатляващи гласови данни и отлично сценично присъствие. Любопитното е, че Сашо Роман бил и първият човек, който го завел на море.

"Бяха тежки времена, трудни и нямах шанс да видя морето. И Сашо ме взе с него на работа в Кранево", сподели трогателния спомен ученикът.

Очаквано Данчо атакува сцената на „Гласът на България“ с друго вечно парче на Слави Трифонов и Ку-ку Бенд – "Цвете мое". Изпълнението му не остави равнодушни Мария Илиева и Меди, които натиснаха решаващите бутони. Отново без изненада ученикът на Сашо Роман в края на краищата избра да отиде в отбора на Меди.


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