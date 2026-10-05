Тита се глези с черен хайвер в Москва (СНИМКИ)

Тита изненада последователите си в мрежата с неочаквано пътуване до Москва. Певицата показа изумителни кадри от руската столица, но засега не разкрива каква е причината за пътешествието ѝ и дали става дума за авантюризъм във военни времена, почивка или някой таен проект.
От кадрите, които Тита в социалните мрежи, личи, че тя се радва на върховен лукс - гледка от небостъргачи, блестящи тоалети, черен хайвер... "Има нещо в този град, което е мое.", написа загадъчно и на руски звездата.
Пищната блондинка не издава кой ѝ прави компания там, но пък не пропусна да снима чантите си от шопинга, с който се е поглезила.
Любопитството на феновете естествено не закъсня. Мнозина се питат какво е отвело певицата именно в Русия и дали зад пътуването не се крие някаква професионална изненада. Самата руса хубавица обаче засега не издава нищо, само показва бурния живот там, докато страната води война, а атаките в Москва не са чак такава рядкост.
Не липсват и шеговити и дори критични коментари около посещението ѝ. Насред комплиментите се отличават и някои коментари като: "Ще те наскачат евроатлантици в коментарите, внимавай" и дори такива, които напомнят на Тита за руските атаки над училища и цивилни сгради в Киев, докато тя се радва на коктейли и лукс в Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кифла
14:33 05.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пламен
Ама гъзарията топли.:)
Коментиран от #9
14:34 05.10.2026
4 Коми вояжер деловая
Коментиран от #16
14:38 05.10.2026
5 Айде
14:38 05.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Нали
До коментар #7 от "Спиро":Я снимам бе, Колумб!
14:43 05.10.2026
9 Разбирач
До коментар #3 от "Пламен":После вечерта винаги завършва с бял хайвер
14:46 05.10.2026
10 Гост
14:47 05.10.2026
11 Най иван
14:50 05.10.2026
12 😅🤣🤭
14:51 05.10.2026
13 Стенли
14:52 05.10.2026
14 реална цена
14:54 05.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Нищо няма да разбереш
До коментар #4 от "Коми вояжер деловая":В стария паспорт имах 4 руски визи по покана на 3 учреждения. В нито едно не съм бил.
14:56 05.10.2026
17 Трол
14:57 05.10.2026
18 Илия Ковачев
15:08 05.10.2026
19 Стела Щолмайер
15:09 05.10.2026
20 НЕ В РЕСТОРАНТА А В ЗАКУСВАЛНЯ
15:09 05.10.2026
21 Ще получи
15:12 05.10.2026
22 бушприт
15:16 05.10.2026
23 Чичо
15:27 05.10.2026
24 Софиянец
15:28 05.10.2026