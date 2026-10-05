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Тита се глези с черен хайвер в Москва (СНИМКИ)

Тита се глези с черен хайвер в Москва (СНИМКИ)

5 Октомври, 2026 14:31 1 140 24

  • тита-
  • москва-
  • русия-
  • певица-
  • пътуване

Певицата се къпе в лукс в руската столица, но не издава какво я води натам

Тита се глези с черен хайвер в Москва (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тита изненада последователите си в мрежата с неочаквано пътуване до Москва. Певицата показа изумителни кадри от руската столица, но засега не разкрива каква е причината за пътешествието ѝ и дали става дума за авантюризъм във военни времена, почивка или някой таен проект.

От кадрите, които Тита в социалните мрежи, личи, че тя се радва на върховен лукс - гледка от небостъргачи, блестящи тоалети, черен хайвер... "Има нещо в този град, което е мое.", написа загадъчно и на руски звездата.

Пищната блондинка не издава кой ѝ прави компания там, но пък не пропусна да снима чантите си от шопинга, с който се е поглезила.

Любопитството на феновете естествено не закъсня. Мнозина се питат какво е отвело певицата именно в Русия и дали зад пътуването не се крие някаква професионална изненада. Самата руса хубавица обаче засега не издава нищо, само показва бурния живот там, докато страната води война, а атаките в Москва не са чак такава рядкост.

Не липсват и шеговити и дори критични коментари около посещението ѝ. Насред комплиментите се отличават и някои коментари като: "Ще те наскачат евроатлантици в коментарите, внимавай" и дори такива, които напомнят на Тита за руските атаки над училища и цивилни сгради в Киев, докато тя се радва на коктейли и лукс в Москва.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кифла

    11 1 Отговор
    Да не е открила от къде изгрява слънцето😂🤣🤣

    14:33 05.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пламен

    11 1 Отговор
    Таз не знае ли ,че черния хайвер е бил храна за бедните мужици в района на Каспийско?
    Ама гъзарията топли.:)

    Коментиран от #9

    14:34 05.10.2026

  • 4 Коми вояжер деловая

    4 2 Отговор
    Да покаже паспорта с визата с каква цел е

    Коментиран от #16

    14:38 05.10.2026

  • 5 Айде

    11 0 Отговор
    Пак лъжи! Тита най много лапа белия хайвер!

    14:38 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Нали

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Спиро":

    Я снимам бе, Колумб!

    14:43 05.10.2026

  • 9 Разбирач

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    После вечерта винаги завършва с бял хайвер

    14:46 05.10.2026

  • 10 Гост

    2 0 Отговор
    Не може само пептиди, трябва и хайвер

    14:47 05.10.2026

  • 11 Най иван

    5 4 Отговор
    Как всички свързани със схеми ( в случая роднините), за източване на държавни пари, имат нещо общо със северната кочина

    14:50 05.10.2026

  • 12 😅🤣🤭

    7 1 Отговор
    Да отиде в Киев, там черния хайвер ще и го сервират с Герани.

    14:51 05.10.2026

  • 13 Стенли

    1 0 Отговор
    Айде нема нужда , знаем ние тези , изненади , някой чичко с по дълбоки джобове😁😜

    14:52 05.10.2026

  • 14 реална цена

    2 1 Отговор
    В Берьозка 100 гр. хайвер е от €2.55 до €122.2. Толкова за глезенето.

    14:54 05.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нищо няма да разбереш

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Коми вояжер деловая":

    В стария паспорт имах 4 руски визи по покана на 3 учреждения. В нито едно не съм бил.

    14:56 05.10.2026

  • 17 Трол

    2 2 Отговор
    Като се върне в България, трябва да я арестуват, понеже е нарушила санкциите.

    14:57 05.10.2026

  • 18 Илия Ковачев

    0 0 Отговор
    Там се е срещнала с Мето.

    15:08 05.10.2026

  • 19 Стела Щолмайер

    1 0 Отговор
    Някой олигарх си я е поръчал и е уредил визата и полета.

    15:09 05.10.2026

  • 20 НЕ В РЕСТОРАНТА А В ЗАКУСВАЛНЯ

    0 0 Отговор
    ТРИМА ЯКИ БЪЛГАРИ ЯДААААААААХМЕЕЕ ПИИИИИИХМЕ О ОТ ПИЛЕ МЛЯКО.......СМЕТКАТА БЕ 20 ЛЕВА........

    15:09 05.10.2026

  • 21 Ще получи

    2 2 Отговор
    ссср паспорт.Тая на младини е останала без мозък.

    15:12 05.10.2026

  • 22 бушприт

    2 0 Отговор
    От кадрите, които Тита Е ПУБЛИКУВАЛА в социалните мрежи, си личи, че тя се радва на върховен лукс...

    15:16 05.10.2026

  • 23 Чичо

    1 0 Отговор
    Страшно смешно е да се парадира с някакво по скъпи ястие..! Говори за ниско, селяндурско ниво публикуването на кадри. Всеки среден българин може да поръча такова меню...

    15:27 05.10.2026

  • 24 Софиянец

    2 0 Отговор
    Знае къда да отиде мацката, няма да ходи при мюсюлманите, африканците и бандеровците в западнала европа, я!

    15:28 05.10.2026