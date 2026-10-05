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Криза: Няма достатъчно красиви мъже за тазгодишния "Мистър Англия"

Криза: Няма достатъчно красиви мъже за тазгодишния "Мистър Англия"

5 Октомври, 2026 19:31 530 8

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Едва седем мъже са кандидатствали за участие в конкурса за красота

Криза: Няма достатъчно красиви мъже за тазгодишния "Мистър Англия" - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Организаторите на конкурса „Мистър Англия“ се сблъскаха с необичаен проблем дни преди финала: само седем мъже са се включили в надпреварата, въпреки че целта е да бъдат избрани 12 финалисти. Ситуацията предизвика шеговити коментари за „недостиг на красиви мъже“ във Великобритания и принуди организаторите да започнат спешно търсене на още кандидати.

Контрастът с женския конкурс е сериозен. Докато „Мис Англия“ традиционно привлича голям брой желаещи, мъжете се оказват далеч по-резервирани към идеята да бъдат оценявани в конкурс за красота.

Организаторът Анджи Бийзли смята, че причината може да е в по-дългата традиция и по-голямата популярност на женските конкурси. Според нея британските мъже са „срамежливи и бавни“, когато трябва сами да се предложат за участие.

Заради малкия интерес полуфиналистките в „Мис Англия“ са получили необичайна задача: да номинират свои приятели и познати, които според тях имат качества за „Мистър Англия“.

Кандидатите трябва да бъдат на възраст между 17 и 27 години, да са необвързани, уверени, спортни и харизматични. Външността е само част от критериите. Организаторите насърчават участниците да се занимават и с благотворителни каузи. Тази година те могат да събират средства за организацията Balls to Cancer, след като през 2024 г. конкурсът е набрал над 23 000 паунда за нея.

Подобен проблем е имало и преди две години. Тогавашната „Мис Англия“ Мила Маги излязла на плаж в Нюкий в търсене на потенциални кандидати. Публичната акция дала резултат и повече от 100 мъже се включили в надпреварата. Сред тях бил военнослужещият от Кралската гвардия Мануел Алкантара Търнър, който впоследствие спечелил титлата.

Финалното събитие за „Мистър Англия“ през 2026 г. е насрочено за 11 октомври в Melton Theatre в Мелтън Моубрей, Лестършър, паралелно с полуфинала на „Мис Англия“. Официалният сайт на конкурса потвърждава, че кандидатури все още се приемат.

Сред мъжете, които вече привлякоха внимание около конкурса, е 25-годишният Алекс Мейджър от Болтън. Историята му се различава значително от типичния образ на модел. Преди няколко години той тежал над 150 килограма и страдал от тежко акне, което сериозно повлияло на самочувствието му. По думите му имало периоди, в които избягвал социалните контакти и почти не излизал от дома си.

Алекс Мейджър променил начина си на хранене, започнал редовно да тренира и за около три години свалил приблизително 70 килограма. След трансформацията започнал да работи като модел и достигнал до финалния етап на „Мистър Англия“. През септември той се подготвяше и за участие в международния конкурс „Мистър Глобал“.

Ниският брой кандидати за „Мистър Англия“ вероятно говори по-малко за предполагаем „недостиг на красиви мъже“ и повече за различното отношение към мъжките конкурси за красота. Докато женските надпревари имат десетилетия традиция и значително по-голяма публичност, мъжкият им еквивалент все още остава сравнително нишово явление.

Организаторите обаче разполагат с още няколко дни да повторят успеха от предишното издание и да намерят липсващите кандидати преди сцената в Мелтън Моубрей да определи следващия „Мистър Англия“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    Направете конкурс"Мистър Пакистан" или "Мистър Индия". То в Англия не останаха много англичани. ;)

    20:06 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.