Ан Хатауей сложи край на натоварената си година и изчезна в облак дим (ВИДЕО)

Ан Хатауей намери оригинален начин да отбележи края на изключително натоварена година, в която промотира пет нови филма. 43-годишната носителка на „Оскар“ буквално „изчезна“ в облак дим във видео в Instagram, след като вече обяви намерението си да си вземе почивка от публичните изяви.

Актрисата, която е в напреднала бременност, публикува забавния клип по повод премиерата на психологическия трилър „Verity“, който излезе по кината на 2 октомври.

„„Verity“ излиза по кината в петък, 2 октомври, а след това на 3 октомври...“, започва Ан Хатауей, преди внезапно да изчезне от кадъра в облак изкуствен дим.

След това във видеото се появяват пародийни новинарски заглавия за мистериозното ѝ изчезване, сред които „Ан Хатауей просто се изпари“ и „Както обеща, Ан Хатауей изчезна в облак дим“.

„Благодаря на всички за подкрепата и за това, че направихте тази година невероятна и незабравима“, написа актрисата към публикацията.

Шегата всъщност изпълнява обещание, което Ан Хатауей даде пред Entertainment Tonight месец по-рано. Тогава холивудската звезда заяви, че след приключването на рекламната кампания за „Verity“ ще „изчезне в облак дим“.

„Определено ще си взема малко почивка“, каза актрисата и се пошегува, че публиката няма да я вижда отново, докато това не стане необходимо.

Причината е една от най-натоварените години в кариерата ѝ. Освен в „Verity“, през 2026 г. Ан Хатауей участва в „Mother Mary“, „Дяволът носи Прада 2“, „Одисея“ и „The End of Oak Street“.

Почивката обаче няма да бъде дълга. Хатауей разкри, че през март ще се присъедини към актьора Том Круз за работата по наскоро обявеното продължение на „Days of Thunder“.

„През март се присъединявам към Том на пистата“, каза тя за предстоящия проект.

Почивката идва и в специален момент от личния живот на актрисата. През юни Ан Хатауей обяви, че е бременна с третото си дете от своя съпруг, актьора и продуцент Адам Шулман. Двамата вече са родители на синовете Джонатан, на 10 години, и Джак, на 6.

През лятото звездата от „Клетниците“ се пошегува в предаването Late Night with Seth Meyers, че третата бременност е нейният „кош със сирената“, използвайки баскетболния израз за успешен изстрел в последната секунда. Ан Хатауей призна, че тя и Адам Шулман са искали да имат още едно дете, но въпреки това били изненадани, когато разбрали, че очакват бебе.

След пет филма, месеци на премиери и рекламни ангажименти и с трето дете, което се очаква да се появи всеки момент, актрисата възнамерява временно да намали темпото, преди да се върне на снимачната площадка за следващия си голям холивудски проект.