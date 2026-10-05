Пореден рекорд за Тейлър Суифт: Оглави ключова класация за рекорден път

Суперзвездата Тейлър Суифт постигна нов успех във Великобритания, като стана първият изпълнител с три сингъла, достигнали №1 в британската класация през 2026 г. Поп звездата постигна и петия „чарт дубъл“ в кариерата си, след като едновременно оглави класациите за сингли и албуми.

Според данните на Official Charts Company песента „Patient Zero“ зае първото място в британската класация за сингли, докато „The Life Of A Showgirl: The Encore“ оглави албумния чарт.

Така Тейлър Суифт се превърна в първия изпълнител през 2026 г., успял да изпрати три различни песни до върха на UK Singles Chart. Едновременното първо място при синглите и албумите е петият подобен успех за американската певица на британския музикален пазар.

Суифт отбеляза постижението със снимки в Instagram, на които позира с двете си награди. За случая тя избра плетена блуза с яка на британската модна къща Burberry, съчетана с плисиран панталон и колан на The Row.

Изборът на британски бранд за отбелязването на успеха във Великобритания продължава моден подход, който Тейлър Суифт използваше и по време на мащабното си турне Eras Tour.

По време на международната част от турнето певицата често адаптираше цветовете на сценичните си костюми към държавата, в която изнася концерт. В Бразилия тя се появяваше в зелено, жълто и синьо, цветовете на националния флаг, а при концертите си в Стокхолм комбинира жълто и синьо. Подобен подход Тейлър Суифт използва и в Дъблин, където носеше оранжево и зелено, както и в Испания с комбинация от червено и жълто.

Част от тези сценични визии бяха създадени от Roberto Cavalli. Креативният директор на модната къща Фаусто Пулизи разказа пред Page Six Style, че именно певицата е предложила отделните части на костюмите да бъдат комбинирани в различни цветове.

По думите му първоначалната идея била горната и долната част да бъдат в еднакви нюанси, но Тейлър Суифт и дългогодишният ѝ стилист Джоузеф Касел предпочели по-смелото смесване на цветовете.

Новият успех във Великобритания продължава серията от рекорди на Тейлър Суифт в една от най-големите музикални класации извън САЩ, като през 2026 г. певицата вече има три №1 сингъла и още един едновременен триумф при синглите и албумите.