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Силвия Кацарова направи тежко признание: Идваше ми да се самоубия!

Силвия Кацарова направи тежко признание: Идваше ми да се самоубия!

6 Октомври, 2026 14:58 906 8

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  • певица-
  • естрада-
  • самоубийство-
  • сцена

Естрадната звезда е перфекционист до болка

Силвия Кацарова направи тежко признание: Идваше ми да се самоубия! - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Силвия Кацарова направи едно от най-тежките признания за живота си, разкривайки до какви крайности я е довеждал стремежът ѝ да бъде напълно перфектна на сцената пред публиката.

„Колко пъти съм правила концерт и хората се радват и са щастливи, а аз вътрешно съм искала да се самоубия. До такава степен не съм била доволна от себе си“, признава певицата пред Нели Ханджийска по време на кръгла маса, посветена на женската енергия, цитирана от Шоу Блиц.

Причината понякога можела да бъде нещо, което публиката вероятно дори не е забелязала.

"За това, че тук-таме нещо съм изпяла фалшиво или не съм направила както трябва. Истината е, че човек не трябва да иска да бъде перфектен", констатира изпълнителката. А зад дългогодишната ѝ кариера и успехите на сцената, по думите ѝ, се криел огромен вътрешен натиск.

Всяка грешка и всяко изпълнение, което самата тя не смятала за достатъчно добро, се превръщали в тежко емоционално преживяване.

"През емоцията са всички наши грешки! Знаете ли колко пъти съм лягала неудовлетворена. Това разруши моята обвивка, моето тяло. Емоцията е тази, която ни убива", споделя още Кацарова, която днес гледа по различен начин на успеха и собствените си очаквания.

След десетилетия на сцената тя признава, че се е научила да оценява малките победи и да не преследва съвършенството на всяка цена.

"Чак сега, на тези години, аз се чувствам щастлива и от най-малкия успех. Защото, когато си към края на пътя си, разбираш, че Бог ни е дал шанс да се радваме на най-красивата планета, да търсим любовта и всичко, което ни прави щастливи, че сме живи", казва тя.

Силвия Кацарова прави и друга лична равносметка – този път за любовта. Тя признава, че е благодарна, че през живота си не е преживявала тежка любовна мъка и не се е разделяла с партньор със злоба.

Първият ѝ съпруг е музикантът Милчо Кацаров, от когото има дъщеря Теди Кацарова. По-късно Силвия продължава живота си с Любомир Димитров.

Самата тя открива връзка между личния си живот и песните, които през годините е избирала да изпълнява.

"В моите песни съм пяла само за любов. И то каква? Щастлива!", казва Кацарова. И разкрива, че дори е отказвала песни заради негативни текстове, защото не искала да привлича подобни преживявания в живота си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    8 1 Отговор
    Защо ??? Защо не го направи !!!?

    15:00 06.10.2026

  • 2 глоги

    0 4 Отговор
    Естрадната звезда е перфекционистКА до болка.

    15:06 06.10.2026

  • 3 бушприт

    5 1 Отговор
    Не я слушам и не ми дреме!

    Коментиран от #4

    15:07 06.10.2026

  • 4 Да се консултира

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "бушприт":

    Сега тя има от няколко кранчета всички аналитици искат много

    15:22 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 друга тема

    2 2 Отговор
    Много са я бутали напред от управляващите преди.Като певица не е нищо особенно.

    15:24 06.10.2026

  • 7 Читател

    2 2 Отговор
    Бъди здрава и жива Кацарова малко останахте от големите.

    15:39 06.10.2026

  • 8 ейййй

    0 0 Отговор
    и шо го не направи ма?

    15:46 06.10.2026