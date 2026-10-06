Тейлър Суифт детронира рекордьорката Ела Лангли от челното място в Billboard Hot 100

Американската поп звезда Тейлър Суифт отново оглави Billboard Hot 100. Новият ѝ сингъл „Patient Zero“ дебютира директно на първото място и донесе на певицата 16-ия №1 хит в кариерата ѝ, съобщава Variety.

„Patient Zero“ сложи край, поне временно, на рекордната серия на кънтри певицата Ела Лангли и хита ѝ „Choosin’ Texas“, който отстъпи само с една позиция до №2.

Тейлър Суифт доминира и в останалата част от челната петица. Четирите нови песни, издадени като част от проекта „The Life of a Showgirl: The Encore“, дебютираха в топ 5 на Billboard Hot 100. След „Patient Zero“ на върха и „Choosin’ Texas“ на второ място се нареждат „Cleveland!“ под №3, „Babylon“ под №4 и „Pink Clouding“ под №5.

С успеха на „Patient Zero“ Тейлър Суифт вече има 16 песни №1 в Billboard Hot 100. Пред нея остават само две имена в историята на американската класация: The Beatles с 20 хита на върха и певицата Марая Кери с 19.

Новият сингъл донесе на Тейлър Суифт и още едно значимо постижение. „Patient Zero“ е десетата ѝ песен, която дебютира директно на първото място в Hot 100. Така певицата изравнява рекорда на канадския рапър Дрейк, който досега сам държеше това постижение.

Тейлър Суифт отново е №1 и при албумите

Успехът в Hot 100 идва непосредствено след завръщането на „The Life of a Showgirl“ на първата позиция в Billboard 200. Албумът отново достигна №1 за първи път от януари и вече има общо 13 седмици начело на американската класация за албуми.

Billboard и Luminate отчитат оригиналното издание и разширената версия „The Life of a Showgirl: The Encore“ като един и същ албум.

В останалата част от топ 10 на Billboard Hot 100 попадат „Boston“ на Стела Лефти под №6, „Been by Now“ на кънтри певеца Морган Уолън под №7 и „Hate That I Made You Love Me“ на поп звездата Ариана Гранде под №8.

Певицата Оливия Родриго заема деветата позиция със „Stupid Song“, а челната десетка завършва с „Dracula“ на австралийския проект Tame Impala и южнокорейската певица Джени.

„Patient Zero“ има сериозен шанс да остане на върха и през следващата седмица. Физическите копия на сингъла, предварително поръчани от феновете, започват да се изпращат именно през настоящия отчетен период, което означава, че продажбите им ще бъдат включени в резултатите за втората седмица на песента.

Предстоящите седмици могат да разместят и историческите рекорди в Billboard Hot 100. „Choosin’ Texas“ на Ела Лангли остава в битката за най-продължителен престой на първата позиция с 24 седмици, докато традиционното декемврийско завръщане на Марая Кери с „All I Want for Christmas Is You“ може отново да промени класирането.