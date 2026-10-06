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Амбър Хърд се похвали с постижение далеч от Холивуд: Избяга първия си полумаратон (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Амбър Хърд се похвали с постижение далеч от Холивуд: Избяга първия си полумаратон (СНИМКИ)

6 Октомври, 2026 17:58 678 5

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  • испания-
  • холивуд

Актрисата измина 21,1 километра в Донoстия-Сан Себастиан и отпразнува финала със снимки от състезанието

Амбър Хърд се похвали с постижение далеч от Холивуд: Избяга първия си полумаратон (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

С медал на врата и усмивка на финала Амбър Хърд отбеляза ново лично постижение. 40-годишната актриса завърши първия си полумаратон в Испания, като измина 21,1 километра за 1 час и 39 минути. Състезанието се е провело в Донoстия-Сан Себастиан, известен и с баското си име Донoсти.

Хърд сподели снимки от надпреварата в Instagram. На един от кадрите тя е с медал и спортен екип в люляков цвят, а на друг празнува с вдигнати зад главата ръце. Към публикацията актрисата, която след бурния си развод с Джони Деп напусна Холивуд, написа: „Първият ми полумаратон, благодаря, Донoсти! 21 километра за 1:39 часа!“

Посланието е на баски език и е благодарност към града, в който е преминала състезателната дистанция.

Появата от състезанието е поредният рядък публичен кадър от живота на Амбър Хърд в Испания. След години в центъра на холивудското внимание актрисата се премести първоначално на Майорка, а по-късно се установи в Мадрид. През 2024 г. беше съобщено, че е купила дом за 1,5 милиона евро в квартал Чамартин.

Там звездата от "Аквамен" отглежда дъщеря си Оунага и близнаците Оушън и Агнес. Тя обяви раждането на Оунага през април 2021 г., след като дотогава беше запазила бременността си в тайна. Тогава актрисата заяви, че е избрала да стане майка „сама и по свои условия“.

По-рано през октомври Амбър Хърд отново показа част от ежедневието си в Испания, като публикува снимки от вечеря в ресторанта El Celler de Can Roca в Жирона. Заведението има три звезди „Мишлен“, а дегустационното меню достига 315 евро на човек. „Това вече е моят тип винена листа“, написа тя към една от снимките.

Преместването на актрисата в Испания последва шумния съдебен спор с бившия ѝ съпруг Джони Деп. През 2022 г. двамата уредиха извънсъдебно делото за клевета, което привлече огромно международно внимание. След това актрисата постепенно ограничи публичните си изяви и насочи вниманието си към живота със своите деца.


Испания
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  • 1 А беше

    8 5 Отговор
    Ау, тази се е спаружила като забравен в хладилника шпеков салам. Останали са само зъби и косми.

    18:01 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 сериен дефекатор

    4 3 Отговор
    Одърте и тая.

    18:34 06.10.2026

  • 4 Т. Живков

    1 2 Отговор
    Тая година полумаратон, след век цял! Може и тая година полумакарон, догодина никакъв!

    18:35 06.10.2026

  • 5 Сидни Суини ръкоделие 👋

    0 0 Отговор
    Браво, в страхотна форма е! Спортното потниче очертава красивите ѝ извивки 😛

    19:03 06.10.2026