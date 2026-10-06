95-годишният Уилям Шатнър уплаши с рисково шофиране на пътя в Лос Анджелис

Холивудската звезда Уилям Шатнър е бил заснет да управлява своето Porsche SUV в района на Сан Фърнандо Вали в Лос Анджелис, докато двата му добермана са били в автомобила. Според очевидец, цитиран от „Дейли мейл“, 95-годишният актьор е шофирал с висока скорост, преминал е през няколко знака „Стоп“ и е направил незаконен завой при опит да се включи на магистралата.

Свидетелят твърди, че маневрата е принудила друг шофьор да натисне рязко спирачките. След това водачът е бил видян да жестикулира и да крещи към автомобила на Шатнър. Публикуваните снимки показват актьора с мобилен телефон близо до ухото му, но самите кадри не доказват, че той е използвал телефона, докато колата е била в движение.

Chaotic footage of William Shatner, 95, driving erratically... as alarmed eyewitness says actor sped through stop signs and made dramatic maneuver that nearly caused crash https://t.co/jFeF4mT4U8 — Daily Mail (@DailyMail) October 5, 2026

След предполагаемия инцидент Уилям Шатнър е спрял пред магазина за перуки Denise Johnson Originals. Докато е изпълнявал задачите си, двата му добермана са останали в автомобила. В един от моментите актьорът се е навел към колата, за да погали и целуне едното куче, след което е продължил пътуването си.

Представителите на звездата от "Стар Трек" не са отговорили на запитване за коментар по твърденията на очевидеца. В публикацията няма данни за задържане или повдигнати обвинения във връзка със случая.

По време на участие в Calgary Expo през април актьорът е разказал за случай от годините на „Стар Трек“, когато е бил спрян за превишена скорост. Той е обяснил, че бързал към снимачна площадка при скалите Васкес в окръг Лос Анджелис, където трябвало да бъде за повикване в 4:00 часа сутринта. Уилям Шатнър е бил облечен като капитан Кърк и първоначално се опасявал, че ще бъде арестуван.

„Той вдига ръка във вулкански поздрав и казва: „Живей дълго и просперирай““, разказал Шатнър за реакцията на полицая.

Въпреки възрастта си актьорът продължава да работи. На 20 септември Шатнър излезе на сцената на Riot Fest в Чикаго с групата си The *uckers и стана най-възрастният изпълнител в историята на фестивала.

Уилям Шатнър навърши 95 години през март. През годината той отхвърли и слухове за диагноза рак на мозъка, като заяви: „Здрав съм като кукуряк. Не е нужно да се тревожите.“