95-годишният Уилям Шатнър уплаши с рисково шофиране на пътя в Лос Анджелис

Холивудската звезда Уилям Шатнър е бил заснет да управлява своето Porsche SUV в района на Сан Фърнандо Вали в Лос Анджелис, докато двата му добермана са били в автомобила. Според очевидец, цитиран от „Дейли мейл“, 95-годишният актьор е шофирал с висока скорост, преминал е през няколко знака „Стоп“ и е направил незаконен завой при опит да се включи на магистралата.
Свидетелят твърди, че маневрата е принудила друг шофьор да натисне рязко спирачките. След това водачът е бил видян да жестикулира и да крещи към автомобила на Шатнър. Публикуваните снимки показват актьора с мобилен телефон близо до ухото му, но самите кадри не доказват, че той е използвал телефона, докато колата е била в движение.
Chaotic footage of William Shatner, 95, driving erratically... as alarmed eyewitness says actor sped through stop signs and made dramatic maneuver that nearly caused crash https://t.co/jFeF4mT4U8
— Daily Mail (@DailyMail) October 5, 2026
След предполагаемия инцидент Уилям Шатнър е спрял пред магазина за перуки Denise Johnson Originals. Докато е изпълнявал задачите си, двата му добермана са останали в автомобила. В един от моментите актьорът се е навел към колата, за да погали и целуне едното куче, след което е продължил пътуването си.
Представителите на звездата от "Стар Трек" не са отговорили на запитване за коментар по твърденията на очевидеца. В публикацията няма данни за задържане или повдигнати обвинения във връзка със случая.
По време на участие в Calgary Expo през април актьорът е разказал за случай от годините на „Стар Трек“, когато е бил спрян за превишена скорост. Той е обяснил, че бързал към снимачна площадка при скалите Васкес в окръг Лос Анджелис, където трябвало да бъде за повикване в 4:00 часа сутринта. Уилям Шатнър е бил облечен като капитан Кърк и първоначално се опасявал, че ще бъде арестуван.
„Той вдига ръка във вулкански поздрав и казва: „Живей дълго и просперирай““, разказал Шатнър за реакцията на полицая.
Въпреки възрастта си актьорът продължава да работи. На 20 септември Шатнър излезе на сцената на Riot Fest в Чикаго с групата си The *uckers и стана най-възрастният изпълнител в историята на фестивала.
Уилям Шатнър навърши 95 години през март. През годината той отхвърли и слухове за диагноза рак на мозъка, като заяви: „Здрав съм като кукуряк. Не е нужно да се тревожите.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кака Наска Байконурова
Коментиран от #4
19:03 06.10.2026
2 Цъцъ
19:07 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Наблюдател
19:13 06.10.2026
6 Планета пайнер
До коментар #3 от "Палома бански старец":Браво палома ти си страхотна певица
19:14 06.10.2026
7 Брей
Коментиран от #9
19:31 06.10.2026
8 Ой дедка дедка
19:32 06.10.2026
9 ЕВРЕИН Р КОЙТО НИИИВГА НЕ Е РАБОТИЛ
До коментар #7 от "Брей":СНИМАЛ СЕ Е В ПЕТ ФИЛМА И ТВА Е.....НАСИЧКОТО ОТГОРЕ В СТАР ТРЕК СЕ НАМЪРДВА КАТО ПРЕЦАКВА ДРУГ АКТЬОР СЛЕД КАТО СЕ РАЗБИРА ОТ ПЪРВАТА СЕРИЯ ЧЕ ФИЛМА ЩЕ ИМА УСПЕХ. ДОООООЛНА ГАД Е ТОЯ...
19:58 06.10.2026
10 Цвете
20:56 06.10.2026