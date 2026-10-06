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95-годишният Уилям Шатнър уплаши с рисково шофиране на пътя в Лос Анджелис
  Тема: Известни личности

95-годишният Уилям Шатнър уплаши с рисково шофиране на пътя в Лос Анджелис

6 Октомври, 2026 18:59 825 10

  • уилям шатнър-
  • стар трек-
  • шофиране-
  • лос анджелис-
  • холивуд

Актьорът не спирал на знаци Стоп, правил рискови маневри, докато возил доберманите си в колата

95-годишният Уилям Шатнър уплаши с рисково шофиране на пътя в Лос Анджелис - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Уилям Шатнър е бил заснет да управлява своето Porsche SUV в района на Сан Фърнандо Вали в Лос Анджелис, докато двата му добермана са били в автомобила. Според очевидец, цитиран от „Дейли мейл“, 95-годишният актьор е шофирал с висока скорост, преминал е през няколко знака „Стоп“ и е направил незаконен завой при опит да се включи на магистралата.

Свидетелят твърди, че маневрата е принудила друг шофьор да натисне рязко спирачките. След това водачът е бил видян да жестикулира и да крещи към автомобила на Шатнър. Публикуваните снимки показват актьора с мобилен телефон близо до ухото му, но самите кадри не доказват, че той е използвал телефона, докато колата е била в движение.

След предполагаемия инцидент Уилям Шатнър е спрял пред магазина за перуки Denise Johnson Originals. Докато е изпълнявал задачите си, двата му добермана са останали в автомобила. В един от моментите актьорът се е навел към колата, за да погали и целуне едното куче, след което е продължил пътуването си.

Представителите на звездата от "Стар Трек" не са отговорили на запитване за коментар по твърденията на очевидеца. В публикацията няма данни за задържане или повдигнати обвинения във връзка със случая.

По време на участие в Calgary Expo през април актьорът е разказал за случай от годините на „Стар Трек“, когато е бил спрян за превишена скорост. Той е обяснил, че бързал към снимачна площадка при скалите Васкес в окръг Лос Анджелис, където трябвало да бъде за повикване в 4:00 часа сутринта. Уилям Шатнър е бил облечен като капитан Кърк и първоначално се опасявал, че ще бъде арестуван.

„Той вдига ръка във вулкански поздрав и казва: „Живей дълго и просперирай““, разказал Шатнър за реакцията на полицая.

Въпреки възрастта си актьорът продължава да работи. На 20 септември Шатнър излезе на сцената на Riot Fest в Чикаго с групата си The *uckers и стана най-възрастният изпълнител в историята на фестивала.

Уилям Шатнър навърши 95 години през март. През годината той отхвърли и слухове за диагноза рак на мозъка, като заяви: „Здрав съм като кукуряк. Не е нужно да се тревожите.“


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кака Наска Байконурова

    5 3 Отговор
    Този веднъж каза, че няма разлика между наука и научна фантастика.

    Коментиран от #4

    19:03 06.10.2026

  • 2 Цъцъ

    6 1 Отговор
    Ми не е лесно да слезеш от звездолета стар трек и да се качиш на някакъв кошник порше🤣🤣

    19:07 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Наблюдател

    7 1 Отговор
    Да е жив и здрав дядото. Но там е пълно с шофьори като него. Все пак, щом не е забравил за къде е тръгнал, положението не е толкова лошо.

    19:13 06.10.2026

  • 6 Планета пайнер

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Палома бански старец":

    Браво палома ти си страхотна певица

    19:14 06.10.2026

  • 7 Брей

    5 2 Отговор
    Добре изглежда на 95. Нашите баби и дядовци, са прегърбени и състарени от работа по заводите и нивите, още на 70.

    Коментиран от #9

    19:31 06.10.2026

  • 8 Ой дедка дедка

    2 2 Отговор
    Ой дедка дедка

    19:32 06.10.2026

  • 9 ЕВРЕИН Р КОЙТО НИИИВГА НЕ Е РАБОТИЛ

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Брей":

    СНИМАЛ СЕ Е В ПЕТ ФИЛМА И ТВА Е.....НАСИЧКОТО ОТГОРЕ В СТАР ТРЕК СЕ НАМЪРДВА КАТО ПРЕЦАКВА ДРУГ АКТЬОР СЛЕД КАТО СЕ РАЗБИРА ОТ ПЪРВАТА СЕРИЯ ЧЕ ФИЛМА ЩЕ ИМА УСПЕХ. ДОООООЛНА ГАД Е ТОЯ...

    19:58 06.10.2026

  • 10 Цвете

    2 0 Отговор
    ПРЕДАВАНИЯТА ПО " ДИСКАВЪРИ " СА ОЧАРОВАТЕЛНИ.ТОЙ САМИЯТ Е ДОСТА ХАРИЗМАТИЧЕН.КАКВО ДА МУ СЕ СЪРДЯТ НА ДЯДКАТА ,НО ГОДИНИТЕ СА СИ ГОДИНИ И БИ БИЛО ДОБРЕ ДА ОСТАВИ ПОРШЕТО СИ В ГАРАЖА.❤️👍💯

    20:56 06.10.2026