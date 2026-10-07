На 7 октомври 1949 г. е създадена ГДР

На 7 октомври 1949 г. в съветската окупационна зона на Германия е провъзгласена Германската демократична република (ГДР), известна и като Източна Германия. Новата държава се появява почти пет месеца след създаването на Федерална република Германия на 23 май 1949 г. Така разделението на победена Германия след Втората световна война придобива формата на две отделни германски държави.

Провъзгласяването става в Берлин, в сградата на бившето Министерство на авиацията на Третия райх. Германският народен съвет се преобразува във Временна народна камара и въвежда в сила конституцията на ГДР. В нея е записано: „Германия е неделима демократична република“. Член 2 определя: „Столицата на републиката е Берлин.“

Берлин остава град с особен статут

В политическия и административния живот на ГДР столицата е Източен Берлин. Формулировката в конституцията обаче използва името Берлин, тъй като целият град продължава да бъде под специален режим, произтичащ от следвоенните споразумения между Съветския съюз, Съединените щати, Великобритания и Франция. Западните съюзници не признават претенцията на ГДР да упражнява пълен държавен суверенитет над Източен Берлин.

Вилхелм Пик е избран за първи президент на ГДР на 11 октомври 1949 г. Ден по-късно Ото Гротевол оглавява правителството като председател на Министерския съвет. Сред водещите фигури в новата държава е и Валтер Улбрихт, който заема ключова позиция в Социалистическата единна партия на Германия (СЕПГ).

От провъзгласяването до обединението

Първоначално конституцията предвижда парламентарна система и запазва ролята на отделните германски провинции. Под съветско влияние обаче СЕПГ постепенно налага водещото си положение в политическия живот, а държавните институции се изграждат по модела на социалистическите страни от Източна Европа.

7 октомври става официален празник на ГДР и се отбелязва всяка година до 1989 г. Последното честване се провежда на 7 октомври 1989 г., само месец преди падането на Берлинската стена на 9 ноември. На 3 октомври 1990 г. ГДР престава да съществува, след като германското обединение влиза в сила.

Източници: amp.dw.com, history.com