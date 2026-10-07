Симона Загорова разцелува тайното си гадже на 30-ия си юбилей (СНИМКИ)

Певицата Симона Загорова посрещна 30-ия си рожден ден с най-близките си хора, сред които дъщеричката ѝ Галина и мистериозният мъж, с когото е във връзка от известно време. Дъщерята на Глория и музиканта Илия Загоров обаче продължава да пази самоличността на своя нов партньор далеч от публичното пространство - определено резултат от научените досега уроци за смесването на личния живот и популярността.
Симона Загорова сподели кадри от празника, на които се виждат семейството и приятелите ѝ. На част от снимките присъства и нейният любим, но лицето му остава скрито и той умишлено е сниман единствено в гръб. На един от кадрите той целува страстно любимата си.
Певицата разкри, че именно приятелят ѝ и малката Галина са я изненадали с торта в полунощ. В публикацията си за юбилея Симона Загорова определи дъщеря си като най-големия подарък в живота си и направи кратка равносметка за пътя от момичето, което мечтаело да пее, до жената и майката, която е днес.
„Днес навършвам 30“, написа изпълнителката, като призна, че с годините е станала по-уверена и вече знае по-добре коя е и какво иска.
За рождения си ден Симона Загорова поднесе и музикална изненада. Певицата записа нова версия на песента „Кръчмарю, дай“ заедно с баща си Илия Загоров, а видеоклипът към дуета е заснет в Стокхолм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 балина
14:59 07.10.2026
2 Луд
15:00 07.10.2026
3 🎁🎁🎁🎁
15:00 07.10.2026
4 в кратце
15:03 07.10.2026
5 Любопитко
У баняя ли ?
15:07 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Джоре
15:16 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 765643587
15:43 07.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Въпросче
16:04 07.10.2026
16 ......-
Коментиран от #18
16:06 07.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сидни Суини ръкоделие 👋
До коментар #16 от "......-":Дъщеря е на Глория чалга певачката, бивша компанионка. Малката тръгна по същия път.
16:34 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.