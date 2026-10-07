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Симона Загорова разцелува тайното си гадже на 30-ия си юбилей (СНИМКИ)

Симона Загорова разцелува тайното си гадже на 30-ия си юбилей (СНИМКИ)

7 Октомври, 2026 14:58 1 587 19

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Певицата вдигна пищно парти за 30-ия си рожден ден, на което бе заобиколена от най-близките си хора

Симона Загорова разцелува тайното си гадже на 30-ия си юбилей (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Певицата Симона Загорова посрещна 30-ия си рожден ден с най-близките си хора, сред които дъщеричката ѝ Галина и мистериозният мъж, с когото е във връзка от известно време. Дъщерята на Глория и музиканта Илия Загоров обаче продължава да пази самоличността на своя нов партньор далеч от публичното пространство - определено резултат от научените досега уроци за смесването на личния живот и популярността.

Симона Загорова сподели кадри от празника, на които се виждат семейството и приятелите ѝ. На част от снимките присъства и нейният любим, но лицето му остава скрито и той умишлено е сниман единствено в гръб. На един от кадрите той целува страстно любимата си.

Певицата разкри, че именно приятелят ѝ и малката Галина са я изненадали с торта в полунощ. В публикацията си за юбилея Симона Загорова определи дъщеря си като най-големия подарък в живота си и направи кратка равносметка за пътя от момичето, което мечтаело да пее, до жената и майката, която е днес.

„Днес навършвам 30“, написа изпълнителката, като призна, че с годините е станала по-уверена и вече знае по-добре коя е и какво иска.

За рождения си ден Симона Загорова поднесе и музикална изненада. Певицата записа нова версия на песента „Кръчмарю, дай“ заедно с баща си Илия Загоров, а видеоклипът към дуета е заснет в Стокхолм.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 балина

    16 1 Отговор
    Поредния 885 тайнствен. Това мъжете ги има за еднократни носни кърпички, но и те нея. Жалко за детето да живее в среда на раззз поретини.

    14:59 07.10.2026

  • 2 Луд

    12 1 Отговор
    Хелуйн ли дойде

    15:00 07.10.2026

  • 3 🎁🎁🎁🎁

    3 1 Отговор
    Рожден ден и Юбилей СА ДВЕ РАЗЛИЧНИ НЕЩА🤔❗🤔❗

    15:00 07.10.2026

  • 4 в кратце

    3 0 Отговор
    Да са живи,здрави и много щастливи хората!

    15:03 07.10.2026

  • 5 Любопитко

    5 0 Отговор
    Къде бре го ,,разцелува"...

    У баняя ли ?

    15:07 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Джоре

    6 1 Отговор
    Баба е на същите години

    15:16 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 765643587

    1 1 Отговор
    трен с гендер !

    15:43 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Въпросче

    4 0 Отговор
    Защо мислите,че хората ги интересува, едни и същи имащи се за звезди

    16:04 07.10.2026

  • 16 ......-

    6 0 Отговор
    Тази с какво е известна?

    Коментиран от #18

    16:06 07.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сидни Суини ръкоделие 👋

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "......-":

    Дъщеря е на Глория чалга певачката, бивша компанионка. Малката тръгна по същия път.

    16:34 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.