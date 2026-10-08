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Били Айлиш разпали тревога, че ползва Ozempic, след като показа нова визия (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Били Айлиш разпали тревога, че ползва Ozempic, след като показа нова визия (СНИМКИ)

8 Октомври, 2026 19:31 691 5

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Младата певица се появи значително променена

Били Айлиш разпали тревога, че ползва Ozempic, след като показа нова визия (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Били Айлиш се завърна в Instagram с нова визия, а снимка, на която се вижда голият ѝ корем, предизвика спекулации за възможна употреба на инжекции за отслабване.

24-годишната певица публикува първата си лична публикация в социалната мрежа от май насам на 5 октомври. В центъра на фотосите беше новата ѝ прическа – коса до раменете в ягодово рус цвят вместо обичайните тъмни нюанси.

Певицата показа промяната в огледално селфи, направено в помещение, което изглежда като съблекалня. Тя беше облечена с тъмносин пуловер, широки панталони в цвят каки, бели чорапи и черни маратонки.

„Естествена коса?!“, пита в коментар Хейли Уилямс от Paramore. Други почитатели определиха новия цвят и късата прическа като впечатляващи, докато отделни потребители заявиха, че предпочитат Били Айлиш с дълга коса.

В същата поредица поп звездата публикува и селфи, на което придърпва широките си къси панталони и показва голия си, татуиран корем. Част от феновете предположиха, че промяната във фигурата ѝ може да е свързана с медикамент за отслабване. Други я защитиха и заявиха, че резултатът може да се дължи на тренировки.

Темата е особено чувствителна за певицата, която нееднократно е говорила за отношението си към тялото. В интервю за NPR през 2024 г. тя разказа за период, в който е свалила значително тегло по време на интензивен здравословен режим.

„Бях по-слаба от всякога и по-силна от всякога. Но отделно от това бях изключително нещастна и не осъзнавах колко нещастна съм била. Това не е забавен начин да живееш“, каза тогава Били Айлиш.

Тя обясни, че тогава е тренирала по около два часа пет или шест дни седмично и е ограничавала глутена, млечните продукти, захарта и храненето след 19 часа. По думите ѝ най-трудната част била зависимостта от одобрението, което получавала заради отслабването.

Освен снимките с новата си прическа и фигурата си, Били Айлиш сподели кадър на ръката си с посланието „Обичам те. Ти си красива“. Публикацията включваше още снимка от тиквена градина и залез с коралови и лилави облаци.

Още през 2019 г. певицата обясни в кампания на Calvin Klein, че предпочита широки дрехи, за да не превръща тялото си в тема за публични оценки. Новите коментари около външния ѝ вид отново показаха колко бързо една лична снимка може да предизвика предположения за здравето и навиците на известен човек.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Парфюмите

    0 1 Отговор
    С нейното име са доста надценени.

    19:42 08.10.2026

  • 3 Предпочитам

    0 1 Отговор
    Някоя дебела.

    19:46 08.10.2026

  • 4 Запознат

    1 0 Отговор
    Нещо превъртеха жените с тия инжекции

    19:54 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.