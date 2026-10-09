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Принц Хари разказа за депресията след преместването в Канада
  Тема: Известни личности

Принц Хари разказа за депресията след преместването в Канада

9 Октомври, 2026 06:00 563 2

  • принц хари-
  • меган маркъл-
  • депресия-
  • кралско семейство

Херцогът на Съсекс описа и усещането за вина след смъртта на майка си Даяна

Принц Хари разказа за депресията след преместването в Канада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Принц Хари заяви, че е изпаднал в депресия за около две седмици, след като се е преместил в Канада през 2019 г. Херцогът на Съсекс разказа за преживяното по време на платен онлайн майсторски клас, посветен на справянето с мъката.

По думите му първоначално е напуснал Великобритания, за да „си осигури малко пространство“. Хари обясни, че след отдалечаването от стресиращата среда е усетил рязък спад на напрежението, което свързва с продължителен прилив на адреналин.

„Бях в Канада, далеч от стресиращата среда, където вероятно тялото ми беше просто изпълнено с адреналин, в рамките на два или три дни преживях този адреналинов срив, нещо, което никога преди не бях изпитвал“, каза принц Хари.

Той говори и за състоянието си след смъртта на майка си Даяна, принцеса на Уелс. Хари го определи като „емоционална вцепененост“ и заяви, че се е чувствал „нелоялен и виновен за възможността да бъде щастлив и радостен без нея“.

Оттеглянето от кралските задължения

Принц Хари и съпругата му Меган се оттеглиха от кралските си задължения и се преместиха в Калифорния. По-късно двамата прекараха шест години в САЩ, преди да обявят завръщането си във Великобритания заедно с двете си деца – принц Арчи и принцеса Лилибет.

Според подадената информация семейството вероятно живее в Котсуолдс. Хари и Меган не са посочили публично всички подробности около настоящото си местоживеене.

Изказването на херцога на Съсекс е част от разговор за личната му връзка с мъката, загубата и промените, настъпили след напускането на Великобритания.

Източници: btvnovinite.bg


Великобритания
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