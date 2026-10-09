A$AP Rocky излиза за пръв път на българска сцена тази вечер в зала „Арена 8888 София“

Американският рапър Ейсап Роки (A$AP Rocky) ще изнесе тази вечер своя първи концерт у нас. Събитието в зала „Арена 8888 София“ е част от световното турне Don't Be Dumb, обхващащо над 40 държави в Щатите и Европа, информират организаторите от Fest Team.

Роден на 3 октомври 1988 г. като Раким Ателастън Мейърс, американският рапър, продуцент, актьор и модна икона, е един от най-стриймваните артисти на планетата с над 25 милиарда слушания. Идването му у нас съвпада с пиков момент в кариерата му – завръщането с дългоочаквания четвърти албум Don't Be Dumb, чиито предварителни запазвания в Spotify надхвърлиха един милион и счупиха всеки познат хип-хоп рекорд в платформата, коментират от Fest Team.

Billboard описа Don't Be Dumb като албум, който „не само възнаграждава търпението, но и внася нови нюанси в стила на рапъра, по-зряло отношение към мелодията и по-мъдър подход към текстовете". Преди официалния дебют бяха продадени над 130 хиляди плочи. Гост изпълнители са BossMan Dlow, Брент Файяз (Brent Faiyaz), Дани Елфман (Danny Elfman), Доечии (Doechii), Gorillaz, Джесика Прат (Jessica Pratt), Джон Батист (Jon Batiste), Slay Squad, Thundercat, Тайлър Дъ Криейтър (Tyler, The Creator), Westside Gunn и Уил Ай Ем (will.i.am).

Обложката е на легендарния холивудски режисьор и илюстратор Тим Бъртън.

През 2025 г. A$AP Rocky започна да развива и актьорска кариера - участва в два пълнометражни филма, продуцирани от A24 - Highest 2 Lowest, режисиран от Спайк Лий и спечелилия „Златен глобус“ – If I Had Legs I’d Kick You, режисиран от Мери Бронщайн. Той беше и съпредседател на миналогодишно издание на Met Gala, беше обявен за творчески директор на Ray-Ban, а от края на миналата година стана и новият посланик на модната марка Chanel.

Мнозина го познават като мъжа на музикалната звезда Риана, с която имат три малки деца.

A$AP Rocky се появява на сцената през 2011 г., отчитайки над 25 милиарда общи стриймвания на песните си до момента. Музикалните му клипове имат общо 5 милиарда гледания в You Tube.