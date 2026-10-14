В Тихия океан откриха над 11 700 неизвестни вирусни групи

На дъното на Тихия океан, в зона, богата на ценни метали, китайски изследователи са идентифицирали 11 742 вирусни групи. При 11 662 от тях не е открито съвпадение в използваните референтни бази данни. Резултатите са публикувани в списание Nature Communications, а изследването е представено като базова оценка на микробната екосистема преди евентуален бъдещ добив.

Става дума за зоната Кларион-Клипертон, разположена между Мексико и Хавай, на дълбочина до около 6000 метра. Морското дъно там е покрито с милиарди полиметални конкреции, в които има никел, кобалт и манган. Според оценки, цитирани от South China Morning Post, потенциалните запаси от тези метали може да надхвърлят общите известни залежи на сушата.

Как са открити вирусите

Екипът е анализирал 60 проби от дънни утайки. Новите проби са събрани през 2023 и 2024 г. от 14 станции в западната част на зоната, а материалът е взет от горните 16 сантиметра на морското дъно. Генетичният анализ е позволил да бъдат проследени вирусни последователности, без самите вируси да бъдат изолирани и отгледани в лаборатория.

Авторите подчертават, че откритите вируси не трябва да се свързват с нова заплаха за хората. Повечето вероятно заразяват бактерии и археи - едноклетъчни микроорганизми, които участват в кръговрата на въглерода, азота, фосфора, сярата и металите. „Чрез заразяване на ключови функционални микроби вирусите може да променят метаболизма и оцеляването на своите гостоприемници“, пишат изследователите.

Какво може да промени добивът

Промишлен добив в района все още не е започнал, но Международният орган за морското дъно е издал 17 договора за проучване, пет от които са свързани с Китай. Полиметалните конкреции са важен обект на интерес заради съдържанието на метали, използвани в електрониката и производството на батерии.

Според изследователите евентуалните минни дейности могат да доведат до физическо разместване, повторно суспендиране и отлагане на утайките. Това би могло да промени средата, в която вирусите и техните микробни гостоприемници участват в биогеохимичните процеси. Вирусите може да помагат и за адаптацията на микроорганизмите към високото метално натоварване, но действителният ефект от евентуален добив все още не е установен.

Изследването не доказва, че всички открити последователности представляват официално описани нови видове вируси. То показва, че повече от 99% от вирусните групи не се припокриват с наличните генетични бази данни. Авторите посочват, че са необходими допълнителни наблюдения и експерименти, за да се изяснят гостоприемниците, активността и ролята им в екосистемата.

Източници: scmp.com, sciencealert.com