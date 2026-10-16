Мартин Фрийман се ожени тайно за Рейчъл Бенайса

Мартин Фрийман, познат на зрителите като Джон Уотсън от сериала „Шерлок“, се е оженил тайно за френската актриса и писателка Рейчъл Бенайса. Бракът е сключен по-рано през 2026 г., а представител на актьора е потвърдил новината пред The Sun. Точната дата и мястото на церемонията не са съобщени.

Новината стана публична след рядката им обща поява на червения килим на 14 октомври в Лондон. Двамата присъстваха на гала прожекцията на филма A Long Winter в рамките на Лондонския филмов фестивал, където Фрийман представя новата си продукция. На снимките актьорът е със златна халка, а Бенайса носи голям пръстен с изумруд и диаманти.

Коя е Рейчъл Бенайса

Бенайса е френска актриса и писателка. Тя има участия в британските продукции Normal People и This Way Up, както и във филма на Netflix Irish Wish. В публикациите за брака ѝ с Фрийман се посочва различна възраст — 32 или 34 години, затова точната цифра не може да бъде представена еднозначно.

Фрийман и Бенайса са започнали връзката си през 2020 г. Актьорът рядко говори публично за личния си живот, но през 2025 г. разказа в подкаста Table Manners, че двамата обичат да прекарват време в кухнята. „Обичаме да готвим“, каза той, докато описваше интереса на Бенайса към сирената и виното.

Нова връзка след раздялата с Аманда Абингтън

Преди Бенайса Фрийман беше в 16-годишна връзка с актрисата Аманда Абингтън. Двамата се разделиха през 2016 г., но продължиха да работят заедно в „Шерлок“, където играеха съпрузите Джон и Мери Уотсън. От връзката им са двете им деца.

Фрийман придоби международна популярност освен с ролята на Уотсън и с образа на Билбо Бегинс в трилогията „Хобитът“. Той участва също във филмите „Черната пантера“ и „Черната пантера: Уаканда завинаги“, както и в сериалите Fargo, Breeders и The Responder. За личната му сватба с Бенайса засега са известни единствено потвърждението за брака и появата на двамата с брачни символи в Лондон.

Източници: justjared.com, parade.com, aol.co.uk