Бриджит Фонда избра живота далеч от Холивуд: „Твърде хубаво е да си обикновен човек“

Бриджит Фонда се оттегли от актьорската професия през 2002 г., когато кариерата ѝ все още се развиваше успешно. Днес звездата от „Джаки Браун“ предпочита уединението пред светлината на прожекторите и не крие, че няма желание да се завърне в Холивуд.

Последната ѝ актьорска роля е в телевизионната адаптация на Snow Queen. През 2003 г. тя се омъжва за музиканта и филмов композитор Дани Елфман, а през 2005 г. двамата стават родители на сина си Оливър. Оттогава Фонда рядко се появява публично, а спекулациите за евентуалното ѝ завръщане не са последвани от реални признаци, че възнамерява отново да застане пред камерата.

Актрисата живее със семейството си в Лос Анджелис и пази личния си живот от медийното внимание. Папараци понякога я забелязват по време на ежедневни занимания, но тя не поддържа публичен профил и не използва известността си, за да остане в центъра на шоубизнеса.

Една от последните широко отразени нейни появи е през 2023 г. в Лос Анджелис. Тогава тя е облечена небрежно – с бяла тениска, черни спортни панталони и сиви маратонки. Обикновената визия контрастира с бляскавия образ, с който публиката я помни от 90-те години. Попитана дали би обмислила завръщане към актьорството, Фонда отговаря кратко и категорично: „Не мисля. Твърде хубаво е да си „обикновен“ човек“.

Кариера на върха

Оттеглянето на Фонда е необичайно, защото не идва след продължителен период без значими роли или очевиден спад на интереса към нея. През 90-те години тя се утвърждава като разпознаваемо лице на американското кино, преминавайки между психологически трилъри, независими продукции, комедии и големи студийни филми.

През 1990 г. участва в „Кръстникът III“, а две години по-късно се снима в „Неомъжена бяла жена“ и „Любовни квартири“. В първия филм влиза в ролята на млада жена, чийто живот е разтърсен от опасното поведение на нейната съквартирантка. Във втория, режисиран от Камерън Кроу, е част от история за млади хора в Сиатъл, които търсят любовта и мястото си в света на фона на гръндж културата.

През 1993 г. Фонда изпълнява главната роля в „Терористката“ – американската версия на френския филм „Никита“. Образът на жена с престъпно минало, обучена да стане професионален убиец, изисква сериозна физическа подготовка и актьорско усилие.

Една от най-запомнящите се нейни роли идва през 1997 г. в „Джаки Браун“ на Куентин Тарантино. Тя играе Мелани – жена, която изглежда безгрижна, но се оказва далеч по-хитра и коварна, отколкото предполага първото впечатление. Година по-късно участва в „План без грешка“ на Сам Рейми, където героинята ѝ постепенно разкрива все по-мрачната си страна.

Катастрофа и промени в личния живот

През 2003 г. Фонда е на път да продължи телевизионната си кариера с участие в сериала „Адвокатите“. Малко преди началото на снимките обаче претърпява автомобилна катастрофа в района на Малибу. Според публикации от онова време автомобилът ѝ излиза от пътя и се преобръща, а актрисата се разминава с леки наранявания. Ролята впоследствие е поверена на друга актриса.

Инцидентът съвпада с важни промени в личния живот на Фонда – през същата година тя се омъжва за Дани Елфман, а две години по-късно ражда сина им. Няма достатъчно основания катастрофата да бъде посочвана като единствената причина за оттеглянето ѝ, тъй като самата актриса не е давала публично подобно обяснение.

Живот в сянката на известна фамилия

Бриджит Фонда произхожда от едно от най-известните актьорски семейства в САЩ. Тя е внучка на легендарния Хенри Фонда, дъщеря на Питър Фонда и племенница на Джейн Фонда. Това наследство неизбежно съпътства собствената ѝ кариера, но актрисата е говорила и за трудностите да изгради индивидуална идентичност отвъд прочутото си фамилно име.

В интервю за британския вестник „Гардиън“ през 2000 г. тя признава, че понякога се пита какво би било да започне кариерата си без име, което може да отваря врати, но същевременно създава високи очаквания.

„Когато виждам хора от семейства, които не са свързани с развлекателната индустрия и са успели, си казвам: „Уау, ти си тук благодарение на собствените си усилия“, споделя актрисата. Тя обяснява, че не може да пренебрегне съмненията относно привилегиите, произтичащи от нейния произход.

В същото интервю Фонда говори и за правото си на личен живот след години на засилен журналистически интерес към отношенията и семейството ѝ. На 22 октомври 2003 г. тя присъства заедно с баща си Питър Фонда на церемонията по удостояването му със звезда на Алеята на славата в Холивуд.

По-късно издание на „Индипендънт“, посветено на кариерата ѝ, припомня и нейни по-ранни признания за ниско самочувствие и строга самокритичност. Въпреки положителните оценки за работата ѝ, Фонда често е имала усещането, че не се справя толкова добре, колкото би искала.

Без планове за завръщане

След оттеглянето си актрисата не последва обичайния за много знаменитости път към продуцентска дейност, телевизионни участия или други публични проекти. Тя не използва славата си, за да изгради нова кариера пред очите на публиката, и не е обявявала намерение да се върне към киното.

Последната ѝ по-широко отразена публична поява на събитие от филмовата индустрия е на премиерата на „Гадни копилета“ на Куентин Тарантино през 2009 г. Оттогава редките снимки на Бриджит Фонда обикновено са направени по време на обикновени ежедневни занимания, далеч от червения килим и холивудските събития.

Източник: Dir.bg.