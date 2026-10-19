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Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди направиха дебюта си като двойка (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди направиха дебюта си като двойка (СНИМКИ)

19 Октомври, 2026 16:58 789 6

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  • знаменитости

Двамата пристигнаха поотделно на гала вечерта на музея на Академията, но по-късно бяха заснети заедно на вечеря и в един автомобил

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди направиха дебюта си като двойка (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди се появиха за пръв път официално заедно на гала вечерта на музея на Академията в Лос Анджелис, въпреки че пристигнаха поотделно и преминаха самостоятелно по червения килим.

По-късно моделът и актьорът бяха заснети един до друг на маса по време на вечерята. Дженър беше с черно-бяла рокля на точки без презрамки от Valentino, а Елорди носеше смокинг на Bottega Veneta, черна папийонка и слънчеви очила.

Актьорът бе забелязан радушно да прави видео на Кендъл Дженър, докато тя позира пред фотографите. След това двамата са влезли заедно на събитието. В края на вечерта те са напуснали афтърпартито в Chateau Marmont в един и същ автомобил.

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди не са говорили публично за отношенията си, но са били забелязвани многократно заедно. През септември те бяха заснети в Париж, докато се държат за ръце. Тогава актьорът помоли фотографите да ги оставят да се приберат до хотела. „Може ли просто да се приберем пеша до хотела?“, е казал той. По-късно е добавил: „Без светкавица, просто ни оставете да вървим. Оставете ни.“

Според източник, цитиран от Page Six по-рано през октомври, отношенията между двамата се развиват добре, но те „не бързат към нещо толкова сериозно“. Кендъл Дженър е помагала на Елорди да търси жилище за покупка в Лос Анджелис, но двамата не планират да заживеят заедно.

„Джейкъб търси собствено място“, е заявил източникът.

Двамата са свързвани романтично от февруари, а през юни пътуваха заедно до Япония, от където се появи и една от първите снимки на двойакта. През август друг източник е заявил пред Page Six, че Дженър вижда Елорди като човек, за когото би могла да се омъжи. „Кендъл наистина вижда Джейкъб като човек за брак“, е казал източникът.

По думите му тя е имала сериозни връзки и преди, но за първи път си е помислила, че би могла да се омъжи за човека до себе си. Източникът е описал Джейкъб Елорди като „истински джентълмен“, който се отнася много добре към Кендъл Дженър.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж

    0 1 Отговор
    Българките голями кукери

    17:00 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тръмп

    0 0 Отговор
    Анита пътуващата циркаджика 😂😂😂😅

    17:13 19.10.2026

  • 4 Мусорчик

    0 0 Отговор
    Тази Кардашян жилка май е доста устойчива и трудно се протрива. Като че ли...

    17:29 19.10.2026

  • 5 непротестиращ

    1 0 Отговор
    Кендълче, откъде го изкопа този рошав индивид?!

    18:33 19.10.2026

  • 6 ами,

    1 0 Отговор
    Тя с подменено лице след пластични операции той с нелепа прическа...безинтересни.Чудя се какво е обръщението и към родния и баща Брус Дженър след като той се смени пола и се именува вече Кейтлин Дженър,татко или мама №2.

    18:45 19.10.2026