Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди направиха дебюта си като двойка (СНИМКИ)

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди се появиха за пръв път официално заедно на гала вечерта на музея на Академията в Лос Анджелис, въпреки че пристигнаха поотделно и преминаха самостоятелно по червения килим.

По-късно моделът и актьорът бяха заснети един до друг на маса по време на вечерята. Дженър беше с черно-бяла рокля на точки без презрамки от Valentino, а Елорди носеше смокинг на Bottega Veneta, черна папийонка и слънчеви очила.

Актьорът бе забелязан радушно да прави видео на Кендъл Дженър, докато тя позира пред фотографите. След това двамата са влезли заедно на събитието. В края на вечерта те са напуснали афтърпартито в Chateau Marmont в един и същ автомобил.

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди не са говорили публично за отношенията си, но са били забелязвани многократно заедно. През септември те бяха заснети в Париж, докато се държат за ръце. Тогава актьорът помоли фотографите да ги оставят да се приберат до хотела. „Може ли просто да се приберем пеша до хотела?“, е казал той. По-късно е добавил: „Без светкавица, просто ни оставете да вървим. Оставете ни.“

Според източник, цитиран от Page Six по-рано през октомври, отношенията между двамата се развиват добре, но те „не бързат към нещо толкова сериозно“. Кендъл Дженър е помагала на Елорди да търси жилище за покупка в Лос Анджелис, но двамата не планират да заживеят заедно.

„Джейкъб търси собствено място“, е заявил източникът.

Двамата са свързвани романтично от февруари, а през юни пътуваха заедно до Япония, от където се появи и една от първите снимки на двойакта. През август друг източник е заявил пред Page Six, че Дженър вижда Елорди като човек, за когото би могла да се омъжи. „Кендъл наистина вижда Джейкъб като човек за брак“, е казал източникът.

По думите му тя е имала сериозни връзки и преди, но за първи път си е помислила, че би могла да се омъжи за човека до себе си. Източникът е описал Джейкъб Елорди като „истински джентълмен“, който се отнася много добре към Кендъл Дженър.