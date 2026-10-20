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Племето на Вулканите от “Игри на волята” се разпадна след поредна загуба

Племето на Вулканите от “Игри на волята” се разпадна след поредна загуба

20 Октомври, 2026 11:58 589 2

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Елица, Марио и Йоанна станаха част от Ураганите, а Велизар и Константинели се присъединиха към Канарите

Племето на Вулканите от “Игри на волята” се разпадна след поредна загуба - 1
Снимки: NOVA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поредният провал на воините на Вулканите на Арената на “Игри на волята” сложи край на участието на отбора им във Войната на племената снощи. Бедстващото племе отново не успя да се измъкне от най-суровата територия в надпреварата - Изолатора, което доведе до разпадането на Червените няколко седмици преди традиционното сливане на племената.

Съревнованието за територия тества бързината, търпението, съобразителността и работата в екип на участниците. След неправилното предположение за победители в звездната битка в събота, Вулканите започнаха изпитанието със сериозно изоставане и допуснаха редица грешки по трасето. Лидерството в сблъсъка се разменяше между Ураганите и Канарите, но пропуски от страна на Зелените позволиха на Сините да завладеят най-желаната локация за трета поредна седмица.

Лошото представяне на Червените сложи край на съществуването на племето, а воините му бяха пленени от противниковите отбори. Капитанът Елица и новодошлите Марио и Йоанна се присъединиха към Ураганите, докато брокерът Велизар и бившата гимнастичка Константинели станаха част от Канарите.

Племето на Вулканите от “Игри на волята” се разпадна след поредна загуба

С разпадането на Вулканите и една от локациите - Стопанството, вече няма да бъде част от локациите в надпреварата. Тази новина изненада неприятно класиралите се на второ място играчи в зелено, които се оправиха към Изолатора.

Племето на Вулканите от “Игри на волята” се разпадна след поредна загуба

Тази вечер от 20:00 ч. по NOVA напрегнатите сблъсъци на Арената на “Игри на волята” продължават с капитанско съревнование и решаваща битка за останалите трима изгнаници от Блатото, след която един от тях ще влезе в голямата игра.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Тия вулканите са много злобни селски тарикатчета и все гледат да клюкарят за Марио завалията.

    12:40 20.10.2026