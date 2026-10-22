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Майн Рид: писателят, който превърна живота си в приключение
  Тема: Известни личности

Майн Рид: писателят, който превърна живота си в приключение

22 Октомври, 2026 04:00 719 1

  • майн рид-
  • конникът без глава-
  • приключенски романи-
  • едгар алън по-
  • литература

На 22 октомври 1883 г. умира авторът на „Конникът без глава“, оставил зад себе си романи, войнишки спомени и необикновена биография

Майн Рид: писателят, който превърна живота си в приключение - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преди да напише „Конникът без глава“, Майн Рид вече е живял живот, който спокойно би могъл да бъде сюжет на приключенски роман. Роден е на 4 април 1818 г. в Балирони, графство Даун, Ирландия, в семейство на презвитериански свещеник. Подготвян е за духовно поприще, но избира друг път. През 1839 г. заминава за Съединените щати, където сменя няколко професии – учител, търговски служител, журналист и актьор.

През 1843 г. Майн Рид се установява във Филаделфия и започва работа като журналист. Там се запознава с Едгар Алън По. По-късно По го описва като „колосален, но изключително живописен лъжец“, но думите му не са само присмех. В същото изречение той признава, че Рид разказва историите си с мащаб и артистичност, които го карат да го слуша внимателно.

От бойното поле до страниците

Когато започва Мексиканско-американската война, Рид не остава наблюдател. През 1846 г. се присъединява към Първи нюйоркски доброволчески пехотен полк, а през януари 1847 г. заминава за Мексико. На 13 септември същата година е тежко ранен в бедрото при щурма на замъка Чапултепек край Мексико Сити. По време на войната изпраща кореспонденции и описания на сраженията, а преживяното по-късно се превръща в основа за литературната му работа.

След завръщането си в Европа Майн Рид се насочва към литературата. Първият му роман „Стрелците“ излиза през 1850 г. След него следват „Ловци на скалпове“, „Пустинният дом“, „Ловци на момчета“, „Белият вожд“, „Оцеола“ и „Квартеронката“. В тези книги има прерии, пустини, ловци, войници и индиански племена, но и интерес към природата, животните и живота на хората по границата на разширяващите се Съединени щати.

Историята зад „Конникът без глава“

Най-трайно в паметта на читателите остава „Конникът без глава“. Романът е публикуван първоначално на части през 1865–1866 г. и е свързан с фолклорна история от Южен Тексас. Главният образ превръща пейзажа на американския Югозапад в място на загадки, преследвания и опасности. Книгата е сред произведенията, с които Майн Рид печели международна популярност.

Писателят не създава само романи за възрастни. Книги като „Пустинният дом“ и „Ловци на момчета“ са предназначени за млади читатели и съчетават приключение с описания на животни, растения и далечни земи. Така Майн Рид се превръща в един от авторите, чрез които поколения читатели за първи път си представят американската прерия и живота отвъд познатия хоризонт.

Последните му години са белязани от здравословни проблеми, свързани със старото военно нараняване. Майн Рид умира на 22 октомври 1883 г. в Лондон, на 65 години, и е погребан в гробището Кенсал Грийн. Остава писател, чийто живот и книги се срещат в една и съща точка – и в двата случая приключението започва там, където свършва спокойният път.

Източници: irishnews.com, utroruse.com


Великобритания
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