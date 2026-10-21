Принц Хари най-накрая призна защо се е завърнал във Великобритания

Принц Хари обясни завръщането си във Великобритания с желанието да осигури нови възможности за семейството си и да бъде по-близо до своите роднини. Херцогът на Съсекс говори за преместването в интервю за GQ, дадено на журналиста Зак Барън.

„Възможности за семейството. Това, че можехме да запишем децата в британско училище, означава много за мен“, каза Хари. Той допълни, че децата му принц Арчи и принцеса Лилибет са прекарали две седмици в новото училище и се чувстват добре там.

„Те се радват и това им дава съвсем различен опит“, заяви принцът. По думите му за децата, които са на седем и пет години, е важно да опознаят две различни културни среди.

„Да бъда отново по-близо до семейството си и на британска земя за по-дълго от няколко дни или седмица наведнъж – приятно е да се върна“, каза Хари.

Хари и Меган живяха около шест години в Съединените щати, след като се оттеглиха от ролята си на работещи членове на британското кралско семейство. Двамата се установиха в Монтесито, Калифорния, където развиха продуцентската си компания Archewell Productions и участваха в различни медийни проекти.

Принцът подчерта, че преместването обратно във Великобритания не е било подготвяно с години. „Когато определени звезди се подредят и стане ясно, че това трябва или вероятно ще се случи, се насочваме натам“, каза той.

Хари обясни, че е искал да покаже на децата си мястото, където е израснал, и да им даде възможност да преживеят част от доброто в собственото му детство. Той добави, че семейството вероятно ще остане извън Съединените щати през следващите месеци, след което ще реши как да продължи.

Завръщането поставя Хари отново в близост до британските медии, с които той и Меган имаха тежки конфликти. В интервюто той заяви, че отношението му вече е различно и че се чувства по-уверен.

„Оптимист съм. Надявам се, но не съм наивен. В миналото съм бил наивен“, каза той. Хари добави, че може да уважава британските таблоиди, ако те уважават него и позицията на семейството му.

На въпрос за отношенията с баща му крал Чарлз III и брат му принц Уилям Хари отговори: „Искам да се получи.“ Той определи помирението като най-важната цел и призова миналото да бъде оставено назад.

Интервюто беше дадено по повод участието на Хари в MasterClass за преживяването на скръбта, създадена заедно с невролога Мери-Франсис О'Конър. В разговора той защити и решението си сам да разказва за живота си.

„Предпочитам аз да казвам какво се случва, вместо машината да създава истории“, заяви принцът. Според него, ако медиите не разказват отговорно за него, той трябва сам да поеме контрола върху собствената си история.