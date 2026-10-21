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Дуейн Джонсън-Скалата е неузнаваем като 70-годишен дядо (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Дуейн Джонсън-Скалата е неузнаваем като 70-годишен дядо (СНИМКИ)

21 Октомври, 2026 17:29 1 346 4

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Актьорът играе Чикън Мен в новия филм на Бени Сафди „Lizard Music“

Дуейн Джонсън-Скалата е неузнаваем като 70-годишен дядо (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дуейн Джонсън продължава опитите си да се отдалечи от образа на традиционния екшън герой. 54-годишният актьор беше заснет в Бруклин почти неузнаваем като 70-годишния Чикън Мен по време на снимките на Lizard Music, новия филм на режисьора Бени Сафди.

Кадрите от 20 октомври показват Джонсън със състарено лице, сива коса и брада, шапка тип „бъкет“ и палто. В една от сцените актьорът държи парче пица, докато до него върви младият му екранен партньор Тео Кларк Лебер с голям плюшен гущер. Снимките са направени в Кони Айлънд, Ню Йорк.

Зад преобразяването на холивудската звезда стои носителят на две награди „Оскар“ Казу Хиро, известен с работата си по Darkest Hour и Bombshell. За Lizard Music Скалата преминава през продължителна процедура с протези и специален грим, която го превръща в ексцентричния възрастен Чикън Мен.

Физическата трансформация не се ограничава само до грима. Актьорът целенасочено намали характерната си мускулна маса за ролята, като според публикации е свалил около 14 килограма. Още на Международния филмов фестивал в Торонто през 2025 г. той се пошегува, че новият образ означава да яде „по-малко пиле“.

Lizard Music е адаптация на детския роман на американския писател Даниел Пинкватър от 1976 г. Историята проследява момче на име Виктор, изиграно от Тео Кларк Лебер, което случайно попада на загадъчно нощно телевизионно предаване с гущери, изпълняващи необичайна музика. Търсенето на обяснение го среща с Чикън Мен и неговото възрастно пиле Клаудия, а двамата се отправят на фантастично приключение.

Актьорският състав включва още Алисия Силвърстоун, Реджина Хол, Тим Хайдекър и Андрю Дайс Клей. Колман Доминго, Рейчъл Макадамс, Джеф Голдблум и Дейвид Крумхолц участват с гласови роли. Филмът съчетава игрално кино и компютърна анимация, а Amazon MGM Studios е насрочило американската му премиера за 25 декември 2027 г.

Проектът е втората поредна съвместна работа на Дуейн Джонсън и Бени Сафди след биографичната спортна драма The Smashing Machine. В нея актьорът се преобрази в състезателя по смесени бойни изкуства Марк Кър, като ролята отбеляза видим завой към по-драматични и физически трансформиращи персонажи.

Идеята за новото им сътрудничество се появява бързо. Скалата разказа, че след около 45-минутен разговор със Сафди вече е бил убеден да изиграе Чикън Мен. Актьорът определи проекта като нова възможност да се преобрази радикално пред камерата.


САЩ
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  • 4 Запознат

    1 0 Отговор
    Сектата зой ще завърше като йехова в бой с железа 🤭

    17:52 21.10.2026