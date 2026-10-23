Райън Рейнолдс на 50: пътят от „Фифтийн“ до „Дедпул“

Преди червения костюм, маската и непрестанните шеги на Дедпул е имало едно момче от Ванкувър, което започва професионално да играе още на 12 години. Райън Родни Рейнолдс е роден на 23 октомври 1976 г. и е най-малкият от четирима братя. Първата му голяма крачка е канадският сериал „Хилсайд“, познат на американската публика като „Фифтийн“.

Телевизията му дава следващата възможност. Между 1998 и 2001 г. Рейнолдс участва в ситкома „Двама мъже и половина и едно момиче“, а през 2002 г. идва ролята, която го превръща в разпознаваемо лице за младата публика – студентът и вечен купонджия Ван Уайлдър. Комедията поставя началото на образа, с който дълго време го свързват: бърз език, самоирония и герой, който сякаш винаги е на крачка от поредната беля.

От комедийния герой до Дедпул

Рейнолдс постепенно излиза от рамките на комедията. Той играе в „Блейд: Троица“, „X-Men началото: Върколак“ и „Зеленият фенер“, но именно драматичният трилър „Погребан“ от 2010 г. показва, че зад ироничната публична persona стои актьор, способен да носи почти сам цял филм.

Дедпул обаче се оказва ролята, която променя кариерата му. Рейнолдс играе Уейд Уилсън в първия филм от 2016 г., следван от „Дедпул 2“ през 2018 г. и „Дедпул и Върколак“ през 2024 г. Последният филм, в който партнира на Хю Джакман, достига около 1,3 млрд. долара в световния боксофис и става най-касовият филм с рейтинг R.

През 2026 г. Рейнолдс даде знак, че не смята да изоставя героя, но и не иска да го превръща в безкраен център на вселената на „Марвел“. „Имам написани неща, но не мисля, че отново ще поставя Дедпул в центъра на историята“, заяви актьорът пред Variety.

Холивудски актьор и собственик на футболен клуб

Извън киното Рейнолдс разшири ролята си на продуцент и предприемач. Той е съосновател на Maximum Effort – компания, която работи по филмови, телевизионни и рекламни проекти. Бил е инвеститор и лице на марката Aviation Gin, продадена на Diageo през 2020 г. за съобщаваните 610 млн. долара.

Най-неочакваният му ход е свързан с футбола. Рейнолдс и Роб Макелъни договорят придобиването на уелския клуб „Рексъм“ през 2020 г., а сделката е завършена през 2021 г. Историята на отбора е превърната в сериала „Добре дошли в Рексъм“, който печели „Еми“ и проследява пътя му от петото ниво на английския футбол до Чемпиъншип. През сезон 2025/2026 „Рексъм“ завършва на седмо място – най-високото класиране в историята си.

Така Райън Рейнолдс посреща 50-годишнината си не само като актьора, дал лице на един от най-популярните антигерои на „Марвел“. Той е и продуцент, съсобственик на футболен клуб и човек, който успява да превърне личното си чувство за хумор в разпознаваем стил далеч извън екрана.

Източници: biography.com, au.variety.com, apnews.com