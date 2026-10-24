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Денис Теофиков остана завинаги на 21 с песните си
  Тема: Известни личности

Денис Теофиков остана завинаги на 21 с песните си

24 Октомври, 2026 06:00 620 2

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Младият попфолк певец си отиде на 24 октомври 2021 г., но остави след себе си хитове, дуети и неиздадена музика

Денис Теофиков остана завинаги на 21 с песните си - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На сцената Денис Теофиков изглеждаше като изпълнител, за когото тепърва предстоят най-големите песни. Роден на 20 юли 2000 г. в София, той умира на 24 октомври 2021 г., само на 21 години. За краткото време, в което работи професионално, успява да се превърне в един от разпознаваемите млади гласове в българския попфолк.

Новината за смъртта му е съобщена от музикална компания „Пайнер“, с която певецът работи. „На 21 години ни напусна един от най-добрите млади изпълнители на музикална компания „Пайнер“ – Денис Теофиков“, се казва в съобщението, разпространено тогава. В него се подчертава, че той е оставил впечатление с енергията си и с начина, по който присъства на сцената.

Музика, наследена от семейството

Денис израства в семейство на музиканти. Майка му Венера е певица, а баща му Атешкан Теофиков е китарист и музикант. Самият Денис учи в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София, а още като тийнейджър се появява в телевизионни музикални формати. Участва в „България търси талант“ и в „X Factor“, където получава възможност да бъде видян от по-широка публика.

Професионалният му път се ускорява през 2018 г., когато започва работа с „Пайнер“. Сред първите песни, с които името му се свързва, е „Грешка беше“ – дует с Цветелина Янева. Следват „Мило мое“, „Катастрофа“ и „Като за последно“, както и съвместни проекти с Емилия и Малката.

Дуетите с Емилия и гласът, който остана

Особено място в кратката му дискография заемат песните с Емилия – „Акула“ и „Тръгвай си“. Те го срещат с голяма публика и показват изпълнител, който съчетава младежка енергия с попфолк звучене. След смъртта му са представени и песни, записани по-рано. Сред тях е „#Безразлично“, създадена с участието на Силвестър Матеев-Силвър и публикувана през 2023 г.

Така музиката на Денис Теофиков продължава да се появява и след неговата смърт – не като ново начало, а като запазен глас от кариера, прекъсната твърде рано. Песните му остават най-съществената част от спомена за него: няколко години работа, десетки участия и обещание за развитие, което не успява да бъде изживяно докрай.

Денис Теофиков остава на 21. Но „Мило мое“, „Акула“, „Тръгвай си“, „Катастрофа“ и „Като за последно“ продължават да връщат гласа му към публиката.

Източници: btvnovinite.bg, signal.bg


София / България
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