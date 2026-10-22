Трима Ергени от първи сезон се завръщат в „Ергенът: Любов в рая“

В края на снощния разтърсващ епизод на „Ергенът: Любов в рая“ стана ясно, че трима познати участници се завръщат в имението. Красимир Томов, Валентин Петров и Пенко Обретенов вече са преминали през първия сезон на риалитито, но получават нов шанс да потърсят любовта сред участници и отношения, които вече са започнали да се развиват.

Красимир Томов се връща след финала на първия сезон

Красимир Томов е с икономическо образование и управлява автокъща и заложна къща. В първия сезон той привлече внимание още в началото, когато поднесе диамантен пръстен на култовата риалити звезда Ана-Шермин. Жестът обаче не доведе до трайно развитие на отношенията им.

По-късно в историята се включи и попфолк певицата Киара, с която Красимир се оказа в любовен триъгълник. Въпреки поредицата от обрати той стигна до финала на сезона с нея, но отношенията им след края се оказаха повече от бурни и в крайна сметка малко след шоуто се разделиха.

Валентин Петров отново влиза в имението

Валентин Петров, познат на зрителите като Вальо, е родом от Бургас. Той е модел, носител на титлата „Мистър Варна“, а паралелно с това работи като барман и наргилист.

В първия сезон отношенията му с Емили преминаха през известна доза напрежение. След като я разстрои с неприлично предложение, Валентин ѝ поднесе роза като извинение. Въпреки това той напусна предаването на една от церемониите на розата.

Пенко Обретенов получава нов шанс

Пенко Обретенов е от Плевен и е лекар по професия. Получил е докторска титла през 2019 г. В първия сезон се представи като атлетичен мъж с интерес към фитнеса и бодибилдинга. Сред заниманията му са още грижата за животни, сноубордът и високите скорости.

Зрителите запомниха Пенко с чувството му за хумор, както и с откровеното си признание, че предишната му сериозна връзка е оставила следи.

Завръщането на тримата мъже поставя ново изпитание пред вече оформилите се симпатии в имението. Развитието на отношенията им ще бъде показано в следващите епизоди на „Ергенът: Любов в рая“.