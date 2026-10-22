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Трима Ергени от първи сезон се завръщат в „Ергенът: Любов в рая“
  Тема: Известни личности

Трима Ергени от първи сезон се завръщат в „Ергенът: Любов в рая“

22 Октомври, 2026 14:58 800 7

  • ергенът любов в рая-
  • красимир томов-
  • валентин петров-
  • пенко обрerenов-
  • риалити шоу

Красимир Томов, Валентин Петров и Пенко Обретенов получават нов шанс да намерят любовта в имението

Трима Ергени от първи сезон се завръщат в „Ергенът: Любов в рая“ - 1
Снимки: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В края на снощния разтърсващ епизод на „Ергенът: Любов в рая“ стана ясно, че трима познати участници се завръщат в имението. Красимир Томов, Валентин Петров и Пенко Обретенов вече са преминали през първия сезон на риалитито, но получават нов шанс да потърсят любовта сред участници и отношения, които вече са започнали да се развиват.

Красимир Томов се връща след финала на първия сезон

Красимир Томов е с икономическо образование и управлява автокъща и заложна къща. В първия сезон той привлече внимание още в началото, когато поднесе диамантен пръстен на култовата риалити звезда Ана-Шермин. Жестът обаче не доведе до трайно развитие на отношенията им.

По-късно в историята се включи и попфолк певицата Киара, с която Красимир се оказа в любовен триъгълник. Въпреки поредицата от обрати той стигна до финала на сезона с нея, но отношенията им след края се оказаха повече от бурни и в крайна сметка малко след шоуто се разделиха.

Валентин Петров отново влиза в имението

Валентин Петров, познат на зрителите като Вальо, е родом от Бургас. Той е модел, носител на титлата „Мистър Варна“, а паралелно с това работи като барман и наргилист.

В първия сезон отношенията му с Емили преминаха през известна доза напрежение. След като я разстрои с неприлично предложение, Валентин ѝ поднесе роза като извинение. Въпреки това той напусна предаването на една от церемониите на розата.

Пенко Обретенов получава нов шанс

Пенко Обретенов е от Плевен и е лекар по професия. Получил е докторска титла през 2019 г. В първия сезон се представи като атлетичен мъж с интерес към фитнеса и бодибилдинга. Сред заниманията му са още грижата за животни, сноубордът и високите скорости.

Зрителите запомниха Пенко с чувството му за хумор, както и с откровеното си признание, че предишната му сериозна връзка е оставила следи.

Завръщането на тримата мъже поставя ново изпитание пред вече оформилите се симпатии в имението. Развитието на отношенията им ще бъде показано в следващите епизоди на „Ергенът: Любов в рая“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопа

    9 0 Отговор
    Тъпня на тъпните !!!

    15:00 22.10.2026

  • 2 Содом и Гомор

    12 0 Отговор
    Хора за работа вече няма, но за такива формати колкото искаш. Пропаднала работа.

    15:10 22.10.2026

  • 3 хе хе

    5 0 Отговор
    Само да не вземат да се пенсионират като "звезди" от реалити форматите.

    15:13 22.10.2026

  • 4 Невероятно

    4 0 Отговор
    тъпо предаване.Но щом го пускат ,значи се гледа и има рейтинг.И това е показател за тоталната деградация и ниско интелектуално ниво на зрителската аудитория.Трагедия българска.

    Коментиран от #5

    15:14 22.10.2026

  • 5 Не става за гледане

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Невероятно":

    Скоро ще омръзне на зрителите, а опитите да го разнообразяват ще останат напразни.

    15:22 22.10.2026

  • 6 Момата

    4 0 Отговор
    Са,от тия никой не става😂🤣🤣

    15:22 22.10.2026

  • 7 само питам

    1 0 Отговор
    това тъпо предаване още ли съществува и не е снето от екран

    15:46 22.10.2026