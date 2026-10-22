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Обяснение в любов разтърси „Игри на волята“: Марио призна чувствата си към Юлия (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Обяснение в любов разтърси „Игри на волята“: Марио призна чувствата си към Юлия (ВИДЕО)

22 Октомври, 2026 13:58 1 038 5

  • игри на волята-
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  • риалити шоу-
  • любов

Той се отказа от гела си за коса, за да остане насаме с Юлия за две минути

Обяснение в любов разтърси „Игри на волята“: Марио призна чувствата си към Юлия (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Марио направи опит да се сближи с Юлия в „Игри на волята“, но получи хладен отговор. "Малкото Чикаго", както го нарекоха при влизането му е шоуто, прие предложението на Ивет Лалова да се откаже от любимия си гел за коса, за да прекара две минути насаме с Юлия.

В личния разговор Марио ѝ призна, че тя му е помогнала да издържи в Блатото. „Държах се само заради теб“, каза Марио.

Юлия обаче му напомни, че има връзка от шест месеца и че той е наясно с това.

Вместо романтичен отговор Юлия заяви, че чува негативни коментари за Марио. Той отвърна, че знае кой говори срещу него и че тя може да разчита на него, ако двамата попаднат в едно племе.

Ивет Лалова допълни, че интересът на Марио към Юлия не е започнал в последните дни. По думите ѝ той е говорил за нея в продължение на пет седмици и дори е искал да ѝ изпраща цветя. Разкритието накара Юлия да се изчерви, но не промени факта, че тя вече е обвързана.

Любовната сцена беше съпътствана и от нов конфликт между Марио и останалите участници. Ивет Лалова го нарече „Юда“ заради гласуването му срещу близнака Ивайло. Според показаното в предаването Ивайло първо е помогнал на Марио да се спаси, а по-късно Марио е гласувал той да напусне играта.

Марио обясни, че е искал да отстрани силен участник и че всеки на негово място би постъпил по същия начин. След завръщането си от Блатото той вече е част от Ураганите.

Част от участниците поставиха под въпрос дали чувствата му към Юлия са напълно искрени, или могат да му осигурят подкрепа и бъдещ съюз в играта.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    1 10 Отговор
    Слаба работа, "Ергенът" е много по-интересно.

    14:01 22.10.2026

  • 2 Перо

    9 1 Отговор
    Къде се бута тоя селтик?

    14:09 22.10.2026

  • 3 ТЕ ТИ БУЛКА СПАСОВ ДЕН!!!

    3 0 Отговор
    Трагедия, та дрънка…Шекспир с неговите трагедии се върти в гроба като вентилатор от завист по таз истинска драма, пред която Ромео и Жулиета направо бледнеят!!!

    14:15 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Альооо

    5 0 Отговор
    А защо не казаха, че Ивайло постъпи по абсолютно същия начин с Тончо???

    14:52 22.10.2026