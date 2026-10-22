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Шарън Стоун пресъздаде емблематичната си сцена от „Първичен инстинкт“ (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Шарън Стоун пресъздаде емблематичната си сцена от „Първичен инстинкт“ (СНИМКИ)

22 Октомври, 2026 18:59 1 217 4

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  • актриса

34 години след филма актрисата позира със зелено палто за специалния брой на ELLE Испания и разказва за цената на славата, болестта и завръщането си

Шарън Стоун пресъздаде емблематичната си сцена от „Първичен инстинкт“ (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Седнала на стол, със зелено палто и разтворени крака, Шарън Стоун връща един от най-разпознаваемите образи в киното. На 68 години актрисата пресъздаде позата на Катрин Трамел от „Първичен инстинкт“ за специалния брой на ELLE Испания, посветен на 40-годишнината на списанието.

Кадърът напомня сцената с полицейския разпит от филма на Пол Верховен, излязъл през 1992 г. Героинята на Стоун е подложена на въпроси от разследващите, сред които е персонажът на Майкъл Дъглас. Вместо да отговаря, тя кръстосва и разкръстосва краката си, а жестът разкрива, че не носи бельо.

Този кратък момент превръща Стоун в международна звезда, но остава свързан и с един от най-спорните епизоди в кариерата ѝ. В мемоарите си „Красотата да живееш два пъти“ актрисата пише, че се е почувствала подведена за начина, по който сцената ще бъде показана. Тя разказва, че е разбрала как изглежда кадърът едва на прожекция, след което е ударила Верховен и е напуснала залата.

Режисьорът отхвърля тази версия. „Всяка актриса знае какво ще види, ако я помолите да свали бельото си и насочите камерата натам“, казва Верховен.

Въпреки спора Шарън Стоун не определя филма като грешка. За нея славата, последвала „Първичен инстинкт“, е част от сложна кариера, в която големият пробив върви заедно с висока лична цена.

В интервюто за ELLE Испания актрисата говори и за най-тежкия период в живота си. През 2001 г. тя претърпява инсулт и мозъчен кръвоизлив. Възстановяването я принуждава отново да се учи да ходи, да говори и да чете.

„Въпреки всички обстоятелства успях да се възстановя, но предложенията за работа изчезнаха“, казва Стоун. По думите ѝ по онова време за една жена професионалният живот можел да приключи, ако с нея се случи нещо подобно.

„Хората не познават или забравят невидимите увреждания“, казва Шарън Стоун.

Тя допълва, че обществото трудно съчетава представата за красива и интелигентна жена с тази за човек, който е физически крехък, затворен и чувствителен. Стоун определя себе си като малка, срамежлива, самотна и емпатична, въпреки публичния образ, изграден около ролята на Катрин Трамел.

Днес актрисата отново работи по няколко проекта. Два филма с нейно участие очакват премиера, тя завършва изложба в Прага, а в „Еуфория“ играе влиятелна холивудска ръководителка.

Зеленото палто от фотосесията не повтаря просто една стара филмова поза. То напомня, че образът, който я превърна в символ на киното през 1992 г., продължава да съществува, но вече е част от по-широка история - за болестта, възстановяването и отказа да остане в миналото.


САЩ
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Феноменално

    3 2 Отговор
    Когато черната пантера още беше малко коте.

    19:19 22.10.2026

  • 3 Дзак

    2 2 Отговор
    Пропуснали сме този филм! Радвам се, че е оздравяла. Явно има силна воля.

    19:46 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.