Шарън Стоун пресъздаде емблематичната си сцена от „Първичен инстинкт“ (СНИМКИ)

Седнала на стол, със зелено палто и разтворени крака, Шарън Стоун връща един от най-разпознаваемите образи в киното. На 68 години актрисата пресъздаде позата на Катрин Трамел от „Първичен инстинкт“ за специалния брой на ELLE Испания, посветен на 40-годишнината на списанието.

Кадърът напомня сцената с полицейския разпит от филма на Пол Верховен, излязъл през 1992 г. Героинята на Стоун е подложена на въпроси от разследващите, сред които е персонажът на Майкъл Дъглас. Вместо да отговаря, тя кръстосва и разкръстосва краката си, а жестът разкрива, че не носи бельо.

Този кратък момент превръща Стоун в международна звезда, но остава свързан и с един от най-спорните епизоди в кариерата ѝ. В мемоарите си „Красотата да живееш два пъти“ актрисата пише, че се е почувствала подведена за начина, по който сцената ще бъде показана. Тя разказва, че е разбрала как изглежда кадърът едва на прожекция, след което е ударила Верховен и е напуснала залата.

Режисьорът отхвърля тази версия. „Всяка актриса знае какво ще види, ако я помолите да свали бельото си и насочите камерата натам“, казва Верховен.

Въпреки спора Шарън Стоун не определя филма като грешка. За нея славата, последвала „Първичен инстинкт“, е част от сложна кариера, в която големият пробив върви заедно с висока лична цена.

В интервюто за ELLE Испания актрисата говори и за най-тежкия период в живота си. През 2001 г. тя претърпява инсулт и мозъчен кръвоизлив. Възстановяването я принуждава отново да се учи да ходи, да говори и да чете.

„Въпреки всички обстоятелства успях да се възстановя, но предложенията за работа изчезнаха“, казва Стоун. По думите ѝ по онова време за една жена професионалният живот можел да приключи, ако с нея се случи нещо подобно.

„Хората не познават или забравят невидимите увреждания“, казва Шарън Стоун.

Тя допълва, че обществото трудно съчетава представата за красива и интелигентна жена с тази за човек, който е физически крехък, затворен и чувствителен. Стоун определя себе си като малка, срамежлива, самотна и емпатична, въпреки публичния образ, изграден около ролята на Катрин Трамел.

Днес актрисата отново работи по няколко проекта. Два филма с нейно участие очакват премиера, тя завършва изложба в Прага, а в „Еуфория“ играе влиятелна холивудска ръководителка.

Зеленото палто от фотосесията не повтаря просто една стара филмова поза. То напомня, че образът, който я превърна в символ на киното през 1992 г., продължава да съществува, но вече е част от по-широка история - за болестта, възстановяването и отказа да остане в миналото.