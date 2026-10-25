Кейти Пери на 42: от госпъл певица до поп икона

Преди цветните костюми, захарните декори и песните, които оглавяват класациите, Кейти Пери е Катерин Елизабет Хъдсън – дъщеря на пастори от Санта Барбара, Калифорния. На 25 октомври 1984 г. тя се ражда в семейство, в което музиката е част от религиозния живот. Пее в църковен хор и дълго време слуша предимно госпъл.

На 16 години издава дебютния си албум Katy Hudson – проект с християнски песни, който не успява да привлече широка публика. След това младата певица напуска училище, премества се в Лос Анджелис и започва отначало. Избира фамилията Пери – моминското име на майка си, а така се ражда сценичният образ, който по-късно ще се превърне в една от най-разпознаваемите фигури на поп музиката.

Песента, която промени всичко

Големият пробив идва през 2008 г. с I Kissed a Girl. Песента оглавява американската класация Billboard Hot 100 и превръща албума One of the Boys в международен успех. В него е и Hot n Cold – друг от синглите, с които Пери изгражда образа си на артист, съчетаващ ирония, театралност и запомнящи се припеви.

Истинският връх идва с Teenage Dream през 2010 г. Албумът носи пет песни номер едно в Billboard Hot 100 – California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T. и Last Friday Night (T.G.I.F.). Така Пери изравнява рекорда на Майкъл Джексън и неговия албум Bad. Тя е първата жена, постигнала пет първи места с песни от един албум.

Пери описва Firework като песен за надеждата и вътрешната сила. Тъкмо този тип послания, поднесени с ярки видеоклипове и мащабна продукция, се превръщат в нейна запазена марка.

От „Американ Айдъл“ до Космоса

През 2015 г. тя излиза на сцената на полувремето на Супербоул XLIX заедно с Лени Кравиц и Миси Елиът. Шоуто, в което се появяват и прочутите танцуващи акули, е гледано от 118,5 милиона зрители в САЩ.

По-късно Пери става съдия в American Idol, а междувременно издава албумите Witness, Smile и 143. Последният излиза през септември 2024 г. и носи заглавие, което в езика на пейджърите означава „Обичам те“ – код от числото на буквите в трите думи.

През 2025 г. певицата започва световното турне Lifetimes Tour, изградено като научнофантастично пътешествие през различни етапи от кариерата ѝ. В интервю за Асошиейтед прес тя казва: „Чувствам отговорност към публиката, която беше с мен през целия този живот, и искам да ѝ дам усещането, което е имала, когато за първи път е чула Teenage Dream.“

Днес Кейти Пери остава артист, който превръща личната си история в спектакъл – от църковния хор и неуспешния госпъл дебют до сцени пред десетки хиляди души. На 25 октомври тя навършва 42 години, а най-лесният начин да бъде разпозната продължава да е същият: достатъчни са няколко секунди от Firework, за да започне припевът в главата.

Източници: apnews.com, biography.com, cbsnews.com