Нона Йотова на 60: актрисата, която пее и пише роли

Когато в началото на връзката им Богомил Бонев отива да гледа Нона Йотова на сцена, той не разбира кога ще се появи тя. Актрисата играе главната роля на зла царица – превита на две, с два бастуна, огромен нос и грим, който напълно променя лицето ѝ. Едва след представлението Бонев научава, че „чудовището“ на сцената е самата Нона.

Тази случка обяснява една от най-съществените черти в артистичния ѝ път – удоволствието да изчезва в образа. „В живота не играя роли“, е заглавието на нейно интервю за Българското национално радио, но на сцената Йотова от години прави точно това: сменя глас, походка, възраст и темперамент, без да остава в рамките на един-единствен типаж.

От Сирано дьо Бержерак до Сатиричния театър

Нона Йотова е родена на 25 октомври 1966 г. в София. Посочваната понякога 1969 г. не съвпада с данните на Народното събрание и Театър 199, които посочват 1966 г. Така на 25 октомври 2026 г. тя навършва 60 години.

През 1991 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Елка Михайлова. Заедно с режисьора Николай Георгиев основава първия български женски театър, а първата ѝ роля там е Сирано дьо Бержерак в постановката със същото име.

Година по-късно получава покана за Театър „Българска армия“. По-късно играе и в Сатиричния театър, Театър „Възраждане“ и Свободния театър. Сред запомнящите се нейни образи са Джина Лолобриджида в „Джина и Фидел“, Канина във „Волпоне“, Кармен Волф в „Bella Donna“ и роли в пиеси на Чехов, Шекспир, Артър Милър и Сам Шепърд.

Пет албума и музика извън жанровите рамки

Паралелно с театъра Йотова пише и изпълнява авторска музика. Дебютният ѝ албум „Омана“ излиза през 1993 г., следват „Нона“ през 1997 г., „Не завиждам“ през 2001 г., „Terra Incognita“ през 2003 г. и „Преоткриване“ през 2004 г.

Музиката присъства и в последните ѝ публични изяви. През юли 2026 г. Българската национална телевизия представи срещата ѝ с Дани Милев, на която двамата разказаха за общата си работа и изпълниха песента „Сънувай ме“ по стихотворението „Зимна приказка“ на Борис Гуляшки. Двамата свързват творчеството с личната отговорност и с възможността преживяното да бъде споделено с публика.

Актриса, певица и телевизионно лице

Нона Йотова има участия в игралните филми „Ла дона е мобиле“ на Нидал Алгафари и „Емигранти“ на Ивайло Христов. През 2003 г. води научнопопулярното предаване „Непозната земя“ по БНТ, посветено на археологията. През 2015 г. се включва в третия сезон на „Като две капки вода“, където завършва на седмо място.

Тя е автор и на стихосбирката „Ще потъна в очите ти“, а отпечатъците ѝ са част от Стената на славата пред Театър 199 „Валентин Стойчев“. На 60 Нона Йотова остава артист с няколко лица – актриса, певица, композитор и поетеса, за която сцената не е единствено място за роля, а начин да разказва лични и чужди истории.

Източници: bnt.bg, old-news.bnr.bg, impressio.dir.bg