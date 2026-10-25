Новини
Любопитно »
Нона Йотова на 60: актрисата, която пее и пише роли
  Тема: Известни личности

Нона Йотова на 60: актрисата, която пее и пише роли

25 Октомври, 2026 07:00 833 10

  • нона йотова-
  • български актьори-
  • българска музика-
  • театър-
  • известни личности

На 25 октомври Нона Йотова навършва 60 години. Актрисата съчетава театъра с авторска музика, кино, телевизия и поезия

Нона Йотова на 60: актрисата, която пее и пише роли - 1
Кадър: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Когато в началото на връзката им Богомил Бонев отива да гледа Нона Йотова на сцена, той не разбира кога ще се появи тя. Актрисата играе главната роля на зла царица – превита на две, с два бастуна, огромен нос и грим, който напълно променя лицето ѝ. Едва след представлението Бонев научава, че „чудовището“ на сцената е самата Нона.

Тази случка обяснява една от най-съществените черти в артистичния ѝ път – удоволствието да изчезва в образа. „В живота не играя роли“, е заглавието на нейно интервю за Българското национално радио, но на сцената Йотова от години прави точно това: сменя глас, походка, възраст и темперамент, без да остава в рамките на един-единствен типаж.

От Сирано дьо Бержерак до Сатиричния театър

Нона Йотова е родена на 25 октомври 1966 г. в София. Посочваната понякога 1969 г. не съвпада с данните на Народното събрание и Театър 199, които посочват 1966 г. Така на 25 октомври 2026 г. тя навършва 60 години.

През 1991 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Елка Михайлова. Заедно с режисьора Николай Георгиев основава първия български женски театър, а първата ѝ роля там е Сирано дьо Бержерак в постановката със същото име.

Година по-късно получава покана за Театър „Българска армия“. По-късно играе и в Сатиричния театър, Театър „Възраждане“ и Свободния театър. Сред запомнящите се нейни образи са Джина Лолобриджида в „Джина и Фидел“, Канина във „Волпоне“, Кармен Волф в „Bella Donna“ и роли в пиеси на Чехов, Шекспир, Артър Милър и Сам Шепърд.

Пет албума и музика извън жанровите рамки

Паралелно с театъра Йотова пише и изпълнява авторска музика. Дебютният ѝ албум „Омана“ излиза през 1993 г., следват „Нона“ през 1997 г., „Не завиждам“ през 2001 г., „Terra Incognita“ през 2003 г. и „Преоткриване“ през 2004 г.

Музиката присъства и в последните ѝ публични изяви. През юли 2026 г. Българската национална телевизия представи срещата ѝ с Дани Милев, на която двамата разказаха за общата си работа и изпълниха песента „Сънувай ме“ по стихотворението „Зимна приказка“ на Борис Гуляшки. Двамата свързват творчеството с личната отговорност и с възможността преживяното да бъде споделено с публика.

Актриса, певица и телевизионно лице

Нона Йотова има участия в игралните филми „Ла дона е мобиле“ на Нидал Алгафари и „Емигранти“ на Ивайло Христов. През 2003 г. води научнопопулярното предаване „Непозната земя“ по БНТ, посветено на археологията. През 2015 г. се включва в третия сезон на „Като две капки вода“, където завършва на седмо място.

Тя е автор и на стихосбирката „Ще потъна в очите ти“, а отпечатъците ѝ са част от Стената на славата пред Театър 199 „Валентин Стойчев“. На 60 Нона Йотова остава артист с няколко лица – актриса, певица, композитор и поетеса, за която сцената не е единствено място за роля, а начин да разказва лични и чужди истории.

Източници: bnt.bg, old-news.bnr.bg, impressio.dir.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    24 2 Отговор
    Бездарна ,това е истината.

    07:03 25.10.2026

  • 2 Хаха

    23 1 Отговор
    Актрисата,която никъде не играе и пее фалшиво.

    07:10 25.10.2026

  • 3 просто една лелка

    20 1 Отговор
    Неспасяемо бездарна и като актриса, и като певица, но със самочувстиве и нахалство до съседната галактика. Време е да се скрие изцяло и да плете чорапи дома.

    07:17 25.10.2026

  • 4 Антон мухльото с мустанга

    5 0 Отговор
    Ще я закарам с моя мустанг траляласник 🤡🤭😅😅🍾

    07:39 25.10.2026

  • 5 Сила

    7 1 Отговор
    Облича се като " ВНЕЗАПНО ПОЛУДЯЛ ПОП " !!!!
    ключовата дума е ВНЕЗАПНО ....!!!

    07:40 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лазар

    7 0 Отговор
    Тази с толкова принос в музика и кино отдавна трябваше да преподава бездарие в Сорбоната!

    08:05 25.10.2026

  • 8 Ха ха

    6 0 Отговор
    Богомил Бонев не можал да я познае! То ченгетата с техния акъл не могат и апашите да познаят, даже и сред тях да са.

    08:26 25.10.2026

  • 9 капитан Грог

    1 0 Отговор
    Някой да е слушал песни или да е гледал роли с тази певица и актриса?!

    08:46 25.10.2026

  • 10 Тошев

    0 0 Отговор
    Е кога е пеела ? Тя рецитира под музикален съпровод .

    08:48 25.10.2026