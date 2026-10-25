Крис Норман на 76: гласът зад хитовете на Smokie

Преди песните му да се превърнат в неизменна част от радиото, Крис Норман е момче от Редкар, Северен Йоркшир, което открива китарата още в детството си. На 25 октомври 1950 г. се ражда Кристофър Уорд Норман – бъдещият глас на Smokie и един от най-разпознаваемите британски певци в Европа. На 25 октомври 2026 г. той навършва 76 години.

Името му остава завинаги свързано с групата Smokie, в която е оригинален вокалист. През 1970-те години формацията печели международна публика с мелодичен поп рок и песни като Living Next Door to Alice, I'll Meet You at Midnight, Lay Back in the Arms of Someone и Needles and Pins. Гласът на Норман – леко дрезгав, но мек в баладите – се превръща в една от отличителните черти на групата.

Дуетът, който го извежда извън Smokie

През 1978 г. Крис Норман записва със Сузи Куатро Stumblin' In. Песента е написана от Майк Чапман и Ники Чин и се превръща в първия голям успех на Норман извън Smokie. Дуетът събира два различни сценични образа – рок енергията на Куатро и характерния вокал на Норман – в песен, която остава сред най-популярните му записи. През 2024 г. композицията отново привлече внимание чрез нова версия на австралийския диджей Сайрил.

Midnight Lady и решението за солова кариера

След първите си самостоятелни записи Норман окончателно поема по собствен път. През 1986 г. излиза Midnight Lady – песен, написана от Дитер Болен и използвана като заглавна тема към криминалния филм Der Tausch от поредицата за комисар Шимански. Песента оглавява германската класация за сингли в продължение на шест седмици и се превръща в най-големия солов хит на певеца в Европа.

Нов албум на 75 и музика с продължение

„Избрах соловата кариера. Иначе нямаше как да участвам и в двата проекта“, казва Крис Норман за решението си да напусне Smokie, след като успехът на Midnight Lady води до предложения за самостоятелни концерти.

Норман не остава само в спомените на публиката от 1970-те и 1980-те години. През март 2026 г. той издава албума Lifelines, в който се връща към песни и моменти от различни етапи на живота си. Проектът достига шесто място в официалната германска класация за албуми. Сред включените записи е и нова версия на Strawberry Fields Forever на „Бийтълс“.

Така Крис Норман посреща 76-ия си рожден ден не като артист, останал в архивите, а като певец, който продължава да записва и да излиза на сцена. За едни той е гласът от Living Next Door to Alice, за други – партньорът на Сузи Куатро в Stumblin' In, а за трети – изпълнителят на Midnight Lady. Общото между всички тези песни е тембърът, който превърна името Крис Норман в част от европейската музикална памет.

Източници: sueddeutsche.de, t-online.de, news.de