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Дъщеричката на Тома от „Игри на волята“ го помислила за мъртъв (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Дъщеричката на Тома от „Игри на волята“ го помислила за мъртъв (ВИДЕО)

23 Октомври, 2026 14:29 928 1

  • тома никифоров-
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  • брюксел

Шестгодишното момиче свързало отсъствието на баща си със смъртта на свой близък и решила, че и татко ѝ вече не е сред живите

Дъщеричката на Тома от „Игри на волята“ го помислила за мъртъв (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Шестгодишната дъщеря на Тома Никифоров повярвала, че баща ѝ е починал, докато той участва в осмия сезон на „Игри на волята“. Джудистът разказа за преживяното в телевизионно интервю по NOVA, след като напусна риалити шоуто на 16 октомври.

Момичето свързало продължителното отсъствие на баща си със смъртта на свой близък. Година по-рано семейството преживяло загубата на кръстника на детето. Именно затова дъщерята решила, че и с Тома се е случило същото.

„Тя си е мислила, че вече не съм жив“, разказа победителят от белгийския "Traitors" пред Гала в "На кафе".

По думите му детето казало на майка си и на баба си: „Няма нужда да ме лъжете повече, знам, че тати е при Дядо Господ“. Изказването показало колко тежко момичето е преживяло липсата на баща си, който бил извън ежедневието му заради участието в предаването.

След края на риалитито Тома се срещнал със съпругата си и децата си на летището. Емоцията била толкова силна, че той паднал на колене и прегърнал близките си.

„На летището просто паднах на колене, гушнах ги и беше много, много хубаво“, споделя той.

Риалити героят разказа, че хората около тях също се разплакали, макар да не знаели какво се случва. За спортиста това била една от най-силните му срещи след преживяното в „Игри на волята“.

Тома Никифоров съобщил още, че той и семейството му са решили да се върнат от Брюксел в България. Джудистът живее в белгийската столица от години, но заяви, че страната вече не му изглежда толкова спокойна.

Той изразил притеснения за сигурността в Брюксел вечер и посочил, че според него в България има повече възможности за развитие. Тома Никифоров е двукратен европейски шампион по джудо и участник в три олимпийски игри.


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  • 1 Гост

    1 1 Отговор
    Коалицията на лисиците го изгони, че бил силен, и след това се оказаха на изолатора, гладни, некъпани и премръзнали.

    15:05 23.10.2026