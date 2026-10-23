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Меган Маркъл с първа реакция към обвиненията срещу баща ѝ за притежание на детска порнография
  Тема: Известни личности

Меган Маркъл с първа реакция към обвиненията срещу баща ѝ за притежание на детска порнография

23 Октомври, 2026 13:31 692 5

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  • филипини-
  • кралското семейство

Томас Маркъл-старши отрича да е притежавал изображения със сексуално насилие над деца

Меган Маркъл с първа реакция към обвиненията срещу баща ѝ за притежание на детска порнография - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Меган Маркъл заяви, че е „дълбоко разстроена“ от обвиненията срещу баща ѝ Томас Маркъл-старши за предполагаемо притежание на изображения и видеоклипове със сексуално насилие над деца. Тя посочи, че е знаела за тревожни твърдения още от 2018 г., когато писмо е било изпратено до лондонската полиция и звеното за кралска и специализирана охрана.

„То съдържаше тревожни и обезпокоителни обвинения срещу баща ми и получих уверения, че те се разследват“, заяви Меган. По думите ѝ именно желанието да защити децата си е причината тя да не допуска баща ѝ до тях.

„Надявам се сега да бъде разбрано, че дистанцията ми от баща ми и решението ми да не му позволя да има контакт с децата ни бяха продиктувани от една причина: да ги защитя“, каза Меган Маркъл.

Обвиненията са отправени от Томас Маркъл-младши, който е на 60 години. Той твърди пред The Sun, че е открил стотици, а според по-късно описание и възможно хиляди изображения и видеоклипове в четири големи кашона с вещи на баща си в Себу, Филипините.

По думите му той първоначално търсел мобилен телефон, когато попаднал на файл с неприемливо съдържание. След това, с помощта на технически специалист, проверил компютри и твърди дискове. Маркъл-младши заявява, че е видял множество миниатюри, които според него водят към материали със сексуално насилие над деца.

„Когато открих този материал, бях ужасен и нямах друг избор, освен да съобщя за баща си“, заяви Томас Маркъл-младши.

Той твърди, че е подал сигнал до властите и е готов да предаде кашоните и електронните устройства за криминалистично изследване.

Томас Маркъл-старши, който е на 82 години, отхвърля обвиненията. В интервю за Daily Mail от рехабилитационен център във Флорида той заяви, че никога не е изтеглял подобни материали.

„Шокиран съм, наранен съм и съм много разстроен, че синът ми отправя тези обвинения срещу мен. Никога не бих могъл да направя това, в което ме обвиняват. Това е най-лошото нещо, в което някой може да ме обвини“, каза той.

Маркъл-старши твърди, че компютрите са били опаковани в Мексико и изпратени до Филипините, а след това синът му не му ги е предал. Той посочва, че не знае кой е имал достъп до устройствата.

Томас Маркъл-старши и Меган Маркъл не поддържат отношения от 2018 г., когато тя се омъжи за принц Хари. Той не е присъствал на сватбата им и не се е срещал с децата им.

Маркъл-старши в момента се възстановява в Съединените щати, след като през декември 2025 г. левият му крак е бил ампутиран под коляното заради тежък кръвен съсирек. Към момента няма данни той да е обвинен или осъден. Предстои властите да изследват вещите и устройствата, посочени от сина му.


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