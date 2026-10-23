Джена Ортега ще направи пауза в кариерата си след края на „Wednesday“

Джена Ортега обмисля да се оттегли от телевизионните продукции за известно време след края на „Wednesday“, сериала на Netflix, който я превърна в една от най-разпознаваемите млади актриси в света. 24-годишната звезда уточни, че решението не означава предстоящо напускане на ролята на Уензди Адамс.

„След „Wednesday“ вероятно ще се оттегля от телевизията за известно време“, каза Ортега в подкаста Happy Sad Confused на Джош Хоровиц. Актрисата обяснява, че голяма част от детството и юношеството ѝ са преминали между различни телевизионни продукции и сега иска да освободи място за други творчески възможности.

„Искам да оставя време за нови неща“, посочва Джена Ортега. По думите ѝ тя не води множество разговори за присъединяване към следващия голям франчайз и предпочита да не планира кариерата си единствено около мащабни комерсиални продукции.

Изявлението идва само седмици след приключването на снимките на третия сезон на „Wednesday“. Netflix потвърди на 30 септември, че продукцията е завършена, но все още не е обявил кога новите епизоди ще бъдат пуснати. Сериалът беше подновен за сезон 3 още преди премиерата на втория.

Джена Ортега отново изпълнява главната роля и остава изпълнителен продуцент. Катрин Зита-Джоунс се завръща като Мортиша Адамс, Луис Гусман като Гомес, а Айзък Ордонес като Пъгсли. Сред познатите лица са още Ема Майърс, Фред Армисен, Хънтър Дуън и Джоана Лъмли.

Особен интерес предизвикват новите попълнения. Френската актриса Ева Грийн ще играе Офелия Фръмп, сестрата на Мортиша и леля на Уензди. Към сезон 3 се присъединява и Уинона Райдър, което отново я събира с Джена Ортега и режисьора Тим Бъртън след „Бийтълджус Бийтълджус“. Сред новите имена са още Лена Хийди, Крис Сарандън, Ноа Тейлър и Джеймс Ланс.

Създатели и шоурънъри на „Wednesday“ са Алфред Гоф и Майлс Милър. Тим Бъртън е сред изпълнителните продуценти и режисира отделни епизоди, но не целия сериал. Продукцията използва персонажите, създадени от американския карикатурист Чарлз Адамс.

„Wednesday“ се превърна във феномен още с дебюта си през 2022 г. Първият сезон остава най-гледаният англоезичен телевизионен сезон в историята на Netflix според собствената класация на платформата, а вторият също се нареди сред най-гледаните заглавия на стрийминг услугата.

Джена Ортега се насочва все по-силно към киното

Плановете за почивка от телевизията не означават, че Джена Ортега възнамерява да намали темпото като актриса. Напротив, последните ѝ професионални решения показват все по-ясно ориентиране към киното и към роли, различни от готическите и хорър персонажи, с които често е свързвана.

Тя играе главната роля на изкуствения интелект Клара в Klara and the Sun на режисьора Тайка Уайтити, адаптация по романа на нобеловия лауреат Казуо Ишигуро. Сред следващите ѝ проекти е и Nasty, за който актрисата преминава сериозна физическа подготовка за ролята на елитна гимнастичка. Ортега има планове и за работа с френския режисьор Леос Каракс, а сред бъдещите ѝ амбиции са театърът и режисурата.

На 4 декември 2026 г. предстои и американската премиера на черната комедия The Gallerist на режисьорката Кати Ян. В звездния актьорски състав Джена Ортега си партнира с Натали Портман, Катрин Зита-Джоунс, Стърлинг К. Браун, Зак Галифианакис и Даниел Брюл.

Това развитие продължава тенденция, започнала с филмите „Писък“, „Писък 6“, „Х“ и „Бийтълджус Бийтълджус“. През 2025 г. Джена Ортега уточни и причините за напускането на поредицата „Писък“. Тя отхвърли твърденията, че решението е било свързано с хонорар или график, и посочи разпадането на творческия екип, с който е работила, включително ситуацията около уволнението на екранната ѝ сестра Мелиса Барера и оттеглянето на режисьорите Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Джилет.

Ортега започва да се снима още като дете и преминава през сериали като „Непорочната Джейн“, продукцията на Disney Stuck in the Middle и трилъра „Ти“, преди „Wednesday“ да промени мащаба на кариерата ѝ.

Сега актрисата изглежда решена да използва успеха на Уензди Адамс не за да се установи трайно в телевизията, а за да получи по-голяма свобода при избора на следващите си роли. Както самата Джена Ортега обобщава отношението си към бъдещето: това, което е предназначено за нея, „ще дойде и ще я намери“.