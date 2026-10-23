91-годишната Джули Андрюс се появи публично за първи път от месеци (СНИМКИ)

Холивудската ветеранка Джули Андрюс беше заснета при рядко публично излизане в Хамптънс, след като не беше виждана месеци наред. 91-годишната актриса е била фотографирана при слизане от автомобил, като ѝ е била оказана помощ.

Андрюс е избрала небрежен тоалет за излизането. Тя е носела яке в люляков цвят, бяла бейзболна шапка и слънчеви очила с розови стъкла. Снимките са публикувани от Page Six.

Julie Andrews, 91, seen for first time in months during rare Hamptons outing https://t.co/K7aCrSs7tW https://t.co/HoHd8zYbNo — Page Six (@PageSix) October 22, 2026

Появата идва, след като актрисата обяви, че ще поема по-малко ангажименти пред камера след близо осем десетилетия работа в киното и телевизията.

„Не съм се оттеглила напълно, но в наши дни работя по различен начин – пиша книги и много записвам подкасти и озвучаване“, каза Джули Андрюс пред Hollywood Reporter през август.

Тя уточни, че няма да се завърне в третия филм от поредицата „Дневниците на принцесата“. Андрюс изигра кралица Кларис Реналди в първите две части – бабата на Миа Термополис, в чиято роля е Ан Хатауей.

„Мисля, че вече съм преминала отвъд всичко това. Не става дума, че не съм ентусиазирана. Просто вече не смятам, че трябва да участвам“, заяви Андрюс.

Ан Хатауей съобщи през юли, че сценарият за третата част е бил преработен и работата по него продължава. По думите ѝ екипът е започнал отначало с нова посока, която според актрисата трябва да доведе до правилната версия на филма.

Първият филм „Дневниците на принцесата“ излезе през 2001 г. В него Джули Андрюс играе кралицата на измисленото кралство Дженовия, а Хатауей е нейната внучка - тийнейджърка, която разбира, че е наследница на престола.

Джули Андрюс остава в паметта на публиката и чрез емблематичните си роли в „Мери Попинз“ и „Звукът на музиката“. Тя е носителка на „Оскар“, но през последните години насочва професионалната си дейност към книги, подкасти и гласови записи.